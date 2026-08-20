S.T.A.L.K.E.R. 2: перше масштабне доповнення до «Серця Чорнобиля» вже доступне гравцям

Ціна надії вже доступна на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5

20 серпня 2026 року GSC Game World повідомила вихід S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна надії на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5. Релізний трейлер можна переглянути тут:

Користувачі можуть вирушити у подорож Зоною разом із масштабним нелінійним доповнення, що дарує десятки годин захопливого геймплею. На гравців чекають моторошні історії, суперечливі персонажі та знайома атмосфера занепаду, де навіть у найтемніші миті завжди залишається місце для променя надії.

Розпочинається нова глава в історії давнього протистояння. «Долг», одне з найдавніших угруповань Зони, вважає її смертельною загрозою, яку треба ізолювати та зрештою знищити. Натомість «Воля» переконана, що Зона – це дар, який потрібно вивчати й використовувати задля спільного блага. Певний час ця напруга стримувалась крихким перемир’ям. Але подібні домовленості рідко тривають довго.

У доповненні «Ціна надії» гравці знову повернуться до ролі Скіфа, протагоніста основної гри, щоб взяти участь у подіях, які розгортаються паралельно з сюжетом «Серця Чорнобиля», матимуть змогу дослідити культову Чорнобильську АЕС, лабіринти Залізного лісу та абсолютно невідомі раніше локації. Нова зброя та спорядження дають Скіфу шанс у боротьбі проти мутантів, аномалій та інших небезпек, що чатують у Зоні.

«Працюючи над «Ціною надії», ми дозволили собі більше експериментувати. Ризикувати. Дивувати. Іноді це означало пробувати те, чого ми ніколи не робили раніше. Іноді — ухвалювати сміливі творчі рішення просто тому, що ми вірили в їхню здатність зробити досвід ще більш незабутнім. Понад усе ми прагнули створити щось, що дійсно захопить відданих фанатів серії. Нам не терпиться почути ваші враження», – сказав Євген Григорович, Game Director/CEO в GSC Game World.

«Для нас вихід цього доповнення є доказом того, що навіть у найважчі часи українці продовжують створювати, працювати та випускати ігри світового рівня, і навіть повномасштабна війна не змогла поставити розробку всесвіту S.T.A.L.K.E.R. на паузу. Ми зробили все, щоб ця історія побачила світ, адже гра дає нам унікальну можливість говорити з мільйонами людей по всьому світу та розповісти їм про Україну: її силу, талант, культуру, ідентичність та стійкість», – сказав Максим Кріппа, власник GSC Game World.

Прескіт для «Ціни надії» доступний тут.

ПК:

Xbox/Microsoft Store:

PlayStation 5:

Разом із довгоочікуваним релізом доповнення «Ціна надії» виходить і масштабне Оновлення 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2, яке вже доступне на всіх платформах безплатно для кожного власника гри. Воно переводить гру на Unreal Engine 5.5.4, кардинально змінюючи те, як Зона виглядає, відчувається та живе з моменту релізу. Оновлена система освітлення, покращений ШІ, три різновиди біноклів, нові зразки зброї та атачі, гнучке налаштування складності «Свої правила» та безліч інших нововведень демонструють еволюцію S.T.A.L.K.E.R. 2 у всій своїй красі.

Детальний огляд оновлення можна знайти тут.

Переглянути та завантажити прескіт Оновлення 2.0 можна тут.

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Розробка гри завершувалася на тлі повномасштабної російської агресії проти України, яка триває й досі. Студія GSC Game World усіляко підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Про GSC Game World

GSC Game World – українська компанія з розробки відеоігор була заснована в 1995 році та найбільш відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки». Студія прагне дарувати гравцям винятковий ігровий досвід і нещодавно випустила S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Наступним кроком стане реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна Надії – першого сюжетного доповнення для основної гри.