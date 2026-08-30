Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Генетик пояснив, чи передається характер від батьків

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Генетична складова характеру людини може становити близько 40–60%
фото: Unsplash (ілюстративне)

На формування характеру впливають не лише гени, а й середовище та досвід людини

Окремого гена, який визначав би характер людини, не існує. Водночас генетична складова характеру може становити 40–60%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

За словами фахівця, генетично можуть бути зумовлені реактивність і пластичність нервової системи, а також схильність до певних звичок. Однак самі по собі ці особливості не визначають, якою буде людина.

«Немає гена, який визначає характер, але є певний патерн функціонування нервової системи: реактивність, пластичність, схильність до певних звичок. І це в комплексі з вихованням формує характер», – пояснив Микитенко.

Вважається, що характер має полігенну компоненту, а частка генетичної складової може становити близько 40–60%. Решта залежить від виховання та середовища, в якому росте й живе людина.

Як приклад генетик навів схильність до синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. За високої генетичної схильності стрес, пологові травми або порушення обміну речовин можуть сприяти прояву такого стану. Водночас із ним можна працювати.

Микитенко наголосив, що те, чи реалізується певний генетичний ризик, залежить також від досвіду людини та умов її життя. Для пояснення фахівець навів приклад однояйцевих близнюків.

Вони можуть мати однакові генетичні схильності, жити та харчуватися в однакових умовах, однак отримувати різний життєвий досвід. Наприклад, якщо один із близнюків пережив травму, а інший – ні, це вже може вплинути на їхній подальший розвиток.

Саме тому навіть максимально схожі при народженні однояйцеві близнюки з віком можуть дедалі більше відрізнятися один від одного через накопичення різного досвіду та впливу середовища.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що генетика може відігравати значно більшу роль у тривалості життя людини, ніж вважалося раніше. За результатами дослідження, близько половини відмінностей у тривалості життя можуть бути пов'язані саме з генетичними чинниками.

Читайте також:

Теги: українці Україна ДНК гени вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора України
Державний Прапор відображає не лише наше минуле й майбутнє, а й те, ким ми є насправді
23 серпня, 11:41
Україна готує власний закон про штучний інтелект з урахуванням викликів війни
Європейські закони про ШІ не підходять Україні: експерт пояснив причину
6 серпня, 16:02
Питання членства України в ЄС залишається одним із ключових у відносинах Києва та Брюсселя
ЄС назвав головну перепону для вступу України
7 серпня, 16:45
Труна з прахом полковника Євгена Коновальця в Патріаршому соборі Воскресіння
Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні
17 серпня, 00:10
Україна повернула з російського полону 103 воїнів
Понад 100 українських воїнів повернулися з російського полону (фото)
19 серпня, 13:32
Володимир Зеленський і Гаральд V під час зустрічі, 13 грудня 2023 року
Гаральд V та Україна: як покійний король Норвегії підтримував українців
28 серпня, 12:49
Тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ, 24 січня 2026 року
Росія заговорила про відновлення переговорів у Туреччині
19 серпня, 18:33
Зеленський та Келлог обговорили українську протиповітряну оборону
Зеленський зустрівся із Келлогом, говорили про купівлю ракет для Patriot
22 серпня, 15:54
Вадим Рєпін — російський скрипаль, який не засудив російське вторгнення в Україну та продовжує брати участь у культурних проєктах, пов’язаних із Кремлем
Україна закликала оркестр США скасувати концерт російського скрипаля
26 серпня, 06:33

Здоров'я

Генетик пояснив, чи передається характер від батьків
Генетик пояснив, чи передається характер від батьків
Жінки рідше хворіють на деменцію: вчені розкрили причину
Жінки рідше хворіють на деменцію: вчені розкрили причину
У Львові лікарі видалили жінці псевдоаневризму розміром з грейпфрут (фото)
У Львові лікарі видалили жінці псевдоаневризму розміром з грейпфрут (фото)
100-річні сестри-близнючки розкрили секрети довголіття
100-річні сестри-близнючки розкрили секрети довголіття
«Немає жодної болячки». Терехов розкрив секрет свого здоров'я
«Немає жодної болячки». Терехов розкрив секрет свого здоров'я
Чоловік скупався у популярному озері та заразився «амебою, що пожирає мозок»
Чоловік скупався у популярному озері та заразився «амебою, що пожирає мозок»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
51K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Сьогодні, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Вчора, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua