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    «Талібан» заборонив в Афганістані довгі зачіски, селфі та білі кросівки

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    В Афганістані доповнюють низку заборон - «Талібан» заборонив в Афганістані довгі зачіски, селфі та білі кросівки
    В Афганістані доповнюють низку заборон
    Фото з відкритих джерел

    Таліби впевнені, що є характерна поведінка лише «воєначальників і бандитів» Заходу

    Режим «Талібану», який заборонив чоловікам в Афганістані голити бороди, пішов ще далі – відтепер бойовикам угруповання не можна публікувати в соцмережах селфі і слідувати західній моді. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Син засновника руху і новий міністр оборони Мавлаві Якуб вважає, що це шкодить статусу талібів. А також може розсекретити місцезнаходження командування бойовиків.

    «Займайтеся поставленими вам завданнями. Ви завдаєте шкоди статусу, здобутому кров'ю наших мучеників», – свідчить нове розпорядження Якуба.

    Крім того, міністр розкритикував послідовників свого батька за швидке водіння автомобілем і прийняття західної моди – зокрема, носіння довгих зачісок і білих високих кросівок.

    «Це поведінка воєначальників і бандитів маріонеткового режиму. Якщо ми продовжимо вести себе так, не дай Бог, ми позбудемося нашої ісламської системи», – попередив Якуб.

    Нагадаємо, раніше таліби заборонили дівчатам навчатися, а викладачкам – працювати у школах.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Крім того, понад 100 афганських журналістів звернулися до міжнародної спільноти по допомогу в захисті свободи преси в Афганістані. Журналісти подали своє звернення через правозахисну організацію «Репортери без кордонів».

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    Теги: міністр Афганістан селфі Талібан мода
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    «Талібан» заборонив в Афганістані довгі зачіски, селфі та білі кросівки