«Талібан» заборонив в Афганістані довгі зачіски, селфі та білі кросівки

Таліби впевнені, що є характерна поведінка лише «воєначальників і бандитів» Заходу

Режим «Талібану», який заборонив чоловікам в Афганістані голити бороди, пішов ще далі – відтепер бойовикам угруповання не можна публікувати в соцмережах селфі і слідувати західній моді. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Син засновника руху і новий міністр оборони Мавлаві Якуб вважає, що це шкодить статусу талібів. А також може розсекретити місцезнаходження командування бойовиків.

«Займайтеся поставленими вам завданнями. Ви завдаєте шкоди статусу, здобутому кров'ю наших мучеників», – свідчить нове розпорядження Якуба.

Крім того, міністр розкритикував послідовників свого батька за швидке водіння автомобілем і прийняття західної моди – зокрема, носіння довгих зачісок і білих високих кросівок.

«Це поведінка воєначальників і бандитів маріонеткового режиму. Якщо ми продовжимо вести себе так, не дай Бог, ми позбудемося нашої ісламської системи», – попередив Якуб.

Нагадаємо, раніше таліби заборонили дівчатам навчатися, а викладачкам – працювати у школах.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Крім того, понад 100 афганських журналістів звернулися до міжнародної спільноти по допомогу в захисті свободи преси в Афганістані. Журналісти подали своє звернення через правозахисну організацію «Репортери без кордонів».

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