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    До Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами (відео)

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    У Києві приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з Афганістану - До Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами (відео)
    У Києві приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з Афганістану
    Фото: скріншот/UA:Перший/YouTube

    Україна на прохання Ватикану евакуювала з Афганістану студентів

    До Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами. Брифінг представників влади в аеропорту транслював UA: Перший.

    Борт приземлився в аеропорту Бориспіль близько 19:00.

    «Сьогодні прибув літак з Афганістану. Це була непроста операція, але завдяки роботі наших структур, МЗС, ОП та ГУР ця операція була успішною», – заявив в аеропорту представник влади.

    Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що до Києва прибуло 96 осіб, серед них – громадяни України, члени їхніх сімей, люди з посвідкою на проживання в Україні, а також люди, про евакуацію яких просили Ватикан і Канада.

    «Україна з неймовірним успіхом виконала прохання апостольської столиці про те, щоб привезти студентів, які найближчим часом будуть навчатися в римському університеті La Sapienza. На борту 18 членів їхніх родин і власне студентів», – розповів член секретаріату Кабінету міністрів Андрій Юраш.

    Раніше у МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

    Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

    30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

    28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі залишити Афганістан українці, евакуйовані.

    До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.

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    Теги: МЗС Канада ООН Афганістан Ватикан літак українці Талібан
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    До Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами (відео)