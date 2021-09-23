До Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами (відео)

У Києві приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з Афганістану

Україна на прохання Ватикану евакуювала з Афганістану студентів

До Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами. Брифінг представників влади в аеропорту транслював UA: Перший.

Борт приземлився в аеропорту Бориспіль близько 19:00.

«Сьогодні прибув літак з Афганістану. Це була непроста операція, але завдяки роботі наших структур, МЗС, ОП та ГУР ця операція була успішною», – заявив в аеропорту представник влади.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що до Києва прибуло 96 осіб, серед них – громадяни України, члени їхніх сімей, люди з посвідкою на проживання в Україні, а також люди, про евакуацію яких просили Ватикан і Канада.

«Україна з неймовірним успіхом виконала прохання апостольської столиці про те, щоб привезти студентів, які найближчим часом будуть навчатися в римському університеті La Sapienza. На борту 18 членів їхніх родин і власне студентів», – розповів член секретаріату Кабінету міністрів Андрій Юраш.

Раніше у МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі залишити Афганістан українці, евакуйовані.

До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.