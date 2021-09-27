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    «Талібан» і Таджикистан обмінялися погрозами

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    У Таджикистані побоюються ескалації конфлікту з талібами - «Талібан» і Таджикистан обмінялися погрозами

    У Таджикистані побоюються ескалації конфлікту з талібами

    Фото з відкритих джерел

    Таліби заявили, що Таджикистан втручається у їхні внутрішні справи

    В угрупованні «Талібан» заявили, що Таджикистан нібито втручається у внутрішні справи їхньої країни. Запевняють, що це може призвести до відповіді. Про це сказав виконувач обов'язків заступника голови уряду Афганістану Абдул Гані Барадар, цитує Asian News International.

    «Таджикистан втручається в наші справи, на кожну дію є протидія», – заявив посадовець.

    Як передає «Радіо Свобода», таліби також оголосили, що відправили «тисячі своїх військових» у провінцію Тахор, яка межує з Таджикистаном. Кажуть, що роблять так «для усунення загроз безпеки та інших потенційних загроз».

    Водночас у Душанбе вже побоюються ескалації конфлікту. Як розповів представник прикордонних військ Таджикистану, у його країні уважно слідкують за такими повідомленнями з боку талібів.

    «Наскільки нам відомо, тисячі не прибули, але якщо навіть десять людей зберуться разом, ми сприймемо це як загрозу і будемо готові. Наші прикордонники не бояться брехливих повідомлень і будуть діяти відповідно до реальної ситуації», – сказав прикордонник.

    Влада Таджикистану і раніше заявляла, що деякі підконтрольні талібам угруповання, які складаються з таджиків і кавказців, нібито готують вторгнення. Проте «Талібан» такі звинувачення відкинув.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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    Теги: прикордонники Таджикистан Талібан влада
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    «Талібан» і Таджикистан обмінялися погрозами