Ті, хто труїв Навального, не хотіли його вбивати? Один з розробників «Новачка» розказав про дію цієї речовини



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7 вересня стало відомо, що стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми

Вчений вважає, що німецькі розслідувачі на правильному шляху

Один із розробників отрути «Новачок» Віл Мірзаянов розповів про те, як ця речовина діє на організм. В інтерв’ю «Главкому» вчений прокоментував отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та пояснив, які саме симптоми з’являються коли в організм потрапляє «Новачок».

«Коли отрута потрапляє до організму, то сигнали до мозку припиняють проходити. Людина починає битися в конвульсіях. Перший симптом – це втрата зору. Зіниці звужуються, а потім зникає зір. Другий симптом – це конвульсії. І після цього, звісно ж, кома, людина втрачає свідомість. Мені невідомі випадки, коли люди отримували великі дози і відразу померли. Але відомі, коли жертви залишалися інвалідами і померли з часом. Андрій Железняков (радянський хімік, який отруївся «Новачком» у 1978 році, помер у 1992 році), мій друг, який займався бінарним варіантом «Новачка». Він довго мучився і потім все одно помер», – розповідає фахівець.

На думку Віла Мірзаянова, німецькі лікарі вчинили мудро, що провели аналіз в своїй сучасній лабораторії.

«Правильно німці зробили, що аналіз зробили в лабораторії Бундесверу, яка оснащена сучасним обладнанням і має сучасний науковий персонал. Вони розшифрували і встановили формулу «Новачка» А242 у твердому стані. Саме він був прийнятий на озброєння в Радянській армії. Коли радянський хімік Петро Кірпічов працював над ним, він синтезував все більше і більше сполук. Потім учені дивилися, яка зі сполук більш токсична, могутніша за своїми характеристиками. Так відбувалися дослідження», – зазначає хімік.

Крім того, Віл Мірзаянов спростував думку, яку поширюють російські ЗМІ про те, що симптоми, які викликала речовина у Навального, не схожі на дію «Новачка», оскільки була б велика ймовірність отруєння пасажирів, які летіли поруч з Олексієм Навальним.

«Їхні слова спростовує аналіз відповідного центру Бундесверу. А щодо того, чому ж не були отруєні люди, які оточували Навального. Є вірогідність, що отрута потрапила безпосередньо до травної системи. А якщо говорити, що вона проступала через шкіру, то далі одягу не пішла, адже він слугував фільтром. Треба нагадати, що А242 практично не випаровується, його концентрація пару дуже низька», – наголосив вчений.

Також, Віл Мірзаянов припускається такої думки, що у злочинців не було мети вбити опозиціонера Олексія Навального.

«Мені здається, що близько 10 мг цієї речовини більш ніж достатньо, щоби вбити людину. Скоріше за все, ті, хто це робив, не ставили собі за мету вбивати людину, було достатньо «вивести її з ладу». Бо вбивство – це одна справа, а замах на вбивство – зовсім інша. Бо якщо вони хотіли би вбити будь-яким з «Новачків», то це була б нехитра справа. Вони могли просто дати 5 чи 10-кратну дозу. А що таке 10-кратна доза? Це 100 мг, зовсім мізерна кількість», – наголосив фахівець.

Віл Мірзаянов – доктор хімічних наук, фахівець із хімічної зброї. Працював в СРСР і Росії у провідному Державному науково-дослідницькому інституті органічної хімії і технологій. – доктор хімічних наук, фахівець із хімічної зброї. Працював в СРСР і Росії у провідному Державному науково-дослідницькому інституті органічної хімії і технологій. У 1994 році рішенням генпрокурора справу закрили через «відсутність у діях Мірзаянова складу злочину». А у 1995 році хімік емігрував до США, де проживає у Принстоні, штат Нью-Джерсі. Мірзаянов брав активну участь у політичному житті Росії. Під час засідання татарського Міллі Меджлісу (Народного зібрання) у Казані 26 жовтня 2008 був обраний до президії. У 2009 році на конференції, присвяченій відокремленню Татарстану від Росії був обраний «прем’єром уряду у вигнанні». Виступає за незалежність Татарстану.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Вранці 22 серпня літак із Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляють, що Німеччина відмовилася надати РФ результати аналізів Навального.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни. Російські лікарі у свою чергу назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.