В Україні вводять в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень



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Нові 200 гривень увійдуть в обіг з 25 лютого 2020 року

Національний банк з 25 лютого 2020 року вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що номінальний ряд гривні сягає найбільш оптимального розміру – 12 номіналів. «Всього в ньому залишиться шість номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та шість номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень)», - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку стверджують, що оновлений банкнотно-монетний ряд містить більш надійні та захищені від підробок банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.

Як повідомлялося, 20 грудня 2019 року в обігу з'явилися монети 5 гривень.

Нагадаємо, 25 червня у Нацбанку презентували нову банкноту номіналом 1000 гривень. Її випустили в обіг 25 жовтня 2019 року. Крім цього, Нацбанк вивів з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок з 1 жовтня 2019 року. Вони перестали бути платіжними засобами, тобто розрахуватися ними неможливо.