Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
Перед виборами Трамп побажав удачі Орбану
фото: Reuters

Президент США похвалив «сміливе лідерство» Орбана

Американський президент Дональд Трамп побажав «удачі» своєму давньому союзнику, прем’єру Угорщини Віктору Орбану, перед виборами, на яких той відстає від опонента. Про це свідчить лист Трампа, опублікований Орбаном на Facebook, пише Reuters.

У листі Трамп відзначив «сміливе лідерство» Орбана та висловив сподівання на «поглиблення співпраці» у сфері оборони, енергетики та контролю міграції. 

«Ви завжди твердо захищали принципи, які роблять Угорщину таким чудовим місцем – віру, сім'ю та суверенітет», – йдеться у листі.

Трамп також подякував за запрошення в Угорщину та додав, що його команда «буде на звʼязку» щодо графіка.

Раніше Орбан заявляв, що напередодні виборів, які відбудуться у квітні, відбудеться візит «високопоставленого» американського чиновника.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан оголосив, що мінімальна зарплата в країні зросте на 11% у 2026 році. Рішення ухвалене на тлі економічної стагнації та наближення парламентських виборів, прем’єр сподівається, що вищі доходи стимулюватимуть витрати громадян.

Орбан прогнозував економічний «стрибок» у 2025 році після років стагнації, але ВВП країни з початку року ледь зріс: у першому кварталі ВВП скоротився, а в третьому – економіка перебувала в стані стагнації.

У грудні в Угорщині з’явилися провокативні білборди із зображенням президента України Володимира Зеленського, лідера угорської опозиції Петра Мадяра та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. 

Віктор Орбан запевнив, що не бажає краху для України, оскільки це стало б катастрофою для його країни. За його словами, Угорщина нібито постачає до України 44% електроенергії, без чого, каже він, держава б уже «впала». Крім того, угорський прем’єр стверджує, що з його країни до України надходить 58% газу, частина з якого буцімто походить із Росії.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
4 сiчня, 07:51
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, підкреслив важливість домовленостей зі США щодо гарантій безпеки
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США
31 грудня, 2025, 05:43
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
29 грудня, 2025, 00:56
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
26 грудня, 2025, 23:17
Картина з експрезидентом США Біллом Клінтоном у сукні та підборах з файлів Епштейна
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
21 грудня, 2025, 04:57
Польща може допомогти Україні з організацією виборів
Польща може допомогти Україні з організацією виборів
20 грудня, 2025, 07:11
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
17 грудня, 2025, 22:13
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
14 грудня, 2025, 03:21
Чому мирні угоди Трампа не працюють: пояснення The Guardian
Чому мирні угоди Трампа не працюють: пояснення The Guardian
10 грудня, 2025, 00:11

Політика

Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
«РПЦ може попросити допомоги у Києва». Маринович дав приголомшливий прогноз
«РПЦ може попросити допомоги у Києва». Маринович дав приголомшливий прогноз
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua