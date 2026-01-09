Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині

Президент США похвалив «сміливе лідерство» Орбана

Американський президент Дональд Трамп побажав «удачі» своєму давньому союзнику, прем’єру Угорщини Віктору Орбану, перед виборами, на яких той відстає від опонента. Про це свідчить лист Трампа, опублікований Орбаном на Facebook, пише Reuters.

У листі Трамп відзначив «сміливе лідерство» Орбана та висловив сподівання на «поглиблення співпраці» у сфері оборони, енергетики та контролю міграції.

«Ви завжди твердо захищали принципи, які роблять Угорщину таким чудовим місцем – віру, сім'ю та суверенітет», – йдеться у листі.

Трамп також подякував за запрошення в Угорщину та додав, що його команда «буде на звʼязку» щодо графіка.

Раніше Орбан заявляв, що напередодні виборів, які відбудуться у квітні, відбудеться візит «високопоставленого» американського чиновника.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан оголосив, що мінімальна зарплата в країні зросте на 11% у 2026 році. Рішення ухвалене на тлі економічної стагнації та наближення парламентських виборів, прем’єр сподівається, що вищі доходи стимулюватимуть витрати громадян.

Орбан прогнозував економічний «стрибок» у 2025 році після років стагнації, але ВВП країни з початку року ледь зріс: у першому кварталі ВВП скоротився, а в третьому – економіка перебувала в стані стагнації.

У грудні в Угорщині з’явилися провокативні білборди із зображенням президента України Володимира Зеленського, лідера угорської опозиції Петра Мадяра та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Віктор Орбан запевнив, що не бажає краху для України, оскільки це стало б катастрофою для його країни. За його словами, Угорщина нібито постачає до України 44% електроенергії, без чого, каже він, держава б уже «впала». Крім того, угорський прем’єр стверджує, що з його країни до України надходить 58% газу, частина з якого буцімто походить із Росії.