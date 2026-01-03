Головна Світ Соціум
Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання

Надія Карбунар
Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес американські військові захопили вночі прямо в їхньому будинку
«Ніколас Мадуро на борту корабля USS Iwo Jima», – ідеться у підписі до фото

Президент США Дональд Трамп оприлюднив перше фото президента Венесуели Ніколаса Мадуро після затримання. Про це повідомляє «Главком».

На знімку Мадуро стоїть із зав’язаними очима. Він одягнений у спортивний костюм. На голові в президента навушники, а в руках – пляшка з водою.

«Ніколас Мадуро на борту корабля USS Iwo Jima», – ідеться у підписі до фото.

Як повідомило CNN, президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес американські військові захопили вночі прямо в їхньому будинку. Вони саме відпочивали у своїй спальні.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

