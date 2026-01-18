Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ: Посли ЄС проведуть позачергове засідання через митні заяви Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: Посли ЄС проведуть позачергове засідання через митні заяви Трампа
Посли країн Європейський Союз зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа
фото: Reuters

Дипломати обговорять можливі наслідки дій Вашингтона та подальші кроки Євросоюзу

У суботу, 18 січня, посли країн Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження мит проти держав, які підтримують територіальну цілісність Данії та направили військових до Гренландії. Про це повідомили «Суспільному» в Кіпрському головуванні Ради Євросоюзу, передає «Главком».

Зустріч скликали одразу після публічних заяв американського президента. Вона відбудеться в обмеженому форматі, тобто без використання електронних пристроїв.

«Після нещодавнього оголошення США на завтрашній день було скликано позачергове засідання послів», – зазначили у Кіпрському головуванні Ради ЄС.

Очікується, що дипломати обговорять можливі наслідки дій Вашингтона та подальші кроки Євросоюзу.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії.

Тоді європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, жорстко відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит проти європейських країн

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.

Читайте також:

Теги: тарифи Дональд Трамп Гренландія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зупинити Путіна
Як зупинити Путіна
7 сiчня, 10:56
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
30 грудня, 2025, 00:04
Каллас заявила, що Балтійське море з початку повномасштабної війни Росії демонструє системну дестабілізацію
ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
2 сiчня, 04:23
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
4 сiчня, 01:22
Трамп стверджує, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США
«Гренландія належить її народу». Європейські лідери зробили заяву на тлі погроз США
6 сiчня, 16:35
РФ поширює фейки про домагання до українських дітей у ЄС
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
8 сiчня, 14:01
Трамп зробив заяву про своє здоров'я
Трамп похизувався результатами когнітивного обстеження
2 сiчня, 21:59
Україна у 2026 році визначатиме не лише власну долю, а й долю міжнародного порядку
Доля України у 2026 році визначить міжнародний порядок – The Washington Post
3 сiчня, 16:48
Війна в Україні – це чорна діра, що поглинає ресурси Росії
Путін промовчав, коли Трамп кинув йому виклик у Венесуелі, і на це є причини – NYT
10 сiчня, 17:34

Політика

Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
ЗМІ: Посли ЄС проведуть позачергове засідання через митні заяви Трампа
ЗМІ: Посли ЄС проведуть позачергове засідання через митні заяви Трампа
Європейські лідери розкритикували митні погрози Трампа
Європейські лідери розкритикували митні погрози Трампа
Президент Чехії анонсував передачу Україні літаків Aero L-159 для «полювання» на дрони
Президент Чехії анонсував передачу Україні літаків Aero L-159 для «полювання» на дрони
Фінляндія прискорено сформувала 31-й пакет військової допомоги Україні
Фінляндія прискорено сформувала 31-й пакет військової допомоги Україні
Bloomberg пояснює, чому Путін раптово замовк про дії США щодо Ірану та Венесуели
Bloomberg пояснює, чому Путін раптово замовк про дії США щодо Ірану та Венесуели

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua