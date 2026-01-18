ЗМІ: Посли ЄС проведуть позачергове засідання через митні заяви Трампа

Посли країн Європейський Союз зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа

Дипломати обговорять можливі наслідки дій Вашингтона та подальші кроки Євросоюзу

У суботу, 18 січня, посли країн Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження мит проти держав, які підтримують територіальну цілісність Данії та направили військових до Гренландії. Про це повідомили «Суспільному» в Кіпрському головуванні Ради Євросоюзу, передає «Главком».

Зустріч скликали одразу після публічних заяв американського президента. Вона відбудеться в обмеженому форматі, тобто без використання електронних пристроїв.

«Після нещодавнього оголошення США на завтрашній день було скликано позачергове засідання послів», – зазначили у Кіпрському головуванні Ради ЄС.

Очікується, що дипломати обговорять можливі наслідки дій Вашингтона та подальші кроки Євросоюзу.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії.

Тоді європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, жорстко відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит проти європейських країн

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.