Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння

Під час публічних заходів Трампу іноді складно тримати очі відкритими, а співрозмовники змушені говорити голосніше

Президент США Дональд Трамп заявив про своє скептичне ставлення до порад лікарів. Попри вікові зміни, він і надалі дотримується власного режиму, пояснюючи це «хорошою генетикою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Трамп заявив, що шкодує про проходження у жовтні розширеного обстеження серцево-судинної системи та органів черевної порожнини. За його словами, це лише привернуло зайву увагу критиків до стану його здоров’я. Додатково виникло непорозуміння щодо самої діагностики: президент тривалий час наполягав, що йдеться про МРТ, тоді як насправді йому проводили комп’ютерну томографію (КТ).

Водночас глава держави визнав, що регулярно ігнорує рекомендації лікарів. Зокрема, Трамп щодня приймає 325 мг аспірину – дозу, що суттєво перевищує стандартну профілактичну норму у 81 мг. Через це у нього часто з’являються синці, які він маскує гримом. Відмову зменшити дозування він пояснює «забобонністю» та прагненням підтримувати «рідку кров».

Також лікарі діагностували у президента хронічну венозну недостатність і рекомендували носити компресійні панчохи через набряки ніг. Однак Трамп припинив їх використовувати, заявивши, що вони йому не до вподоби.

Крім того, попри медичні поради, він не змінює спосіб життя: уникає фізичних навантажень, за винятком гри в гольф, і зберігає раціон, у якому переважають фастфуд та жирна їжа.

Оточення президента та представники медіа звертають увагу на помітні фізичні зміни: під час публічних заходів Трампу іноді складно тримати очі відкритими, а співрозмовники змушені говорити голосніше. Водночас сам політик відкидає припущення про проблеми зі слухом чи дрімоту на роботі, пояснюючи заплющені очі звичайним морганням або способом розслаблення.

Водночас лікар президента Шон Барбабелла офіційно заявив, що Дональд Трамп перебуває у «винятковому стані здоров’я».

Як повідомлялося, протягом 2025 року Дональд Трамп продемонстрував незвичайну і непередбачувану поведінку, що викликало серйозні питання щодо його розумової та фізичної здатності виконувати обов'язки президента США. Серед таких інцидентів – випадки, коли він засинав під час важливих зустрічей, відхилявся від теми у своїх виступах і викладав вигадані історії.