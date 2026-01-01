Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння
Трамп систематично порушує рекомендації фахівців
фото: АР

Під час публічних заходів Трампу іноді складно тримати очі відкритими, а співрозмовники змушені говорити голосніше

Президент США Дональд Трамп заявив про своє скептичне ставлення до порад лікарів. Попри вікові зміни, він і надалі дотримується власного режиму, пояснюючи це «хорошою генетикою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Трамп заявив, що шкодує про проходження у жовтні розширеного обстеження серцево-судинної системи та органів черевної порожнини. За його словами, це лише привернуло зайву увагу критиків до стану його здоров’я. Додатково виникло непорозуміння щодо самої діагностики: президент тривалий час наполягав, що йдеться про МРТ, тоді як насправді йому проводили комп’ютерну томографію (КТ).

Водночас глава держави визнав, що регулярно ігнорує рекомендації лікарів. Зокрема, Трамп щодня приймає 325 мг аспірину – дозу, що суттєво перевищує стандартну профілактичну норму у 81 мг. Через це у нього часто з’являються синці, які він маскує гримом. Відмову зменшити дозування він пояснює «забобонністю» та прагненням підтримувати «рідку кров».

Також лікарі діагностували у президента хронічну венозну недостатність і рекомендували носити компресійні панчохи через набряки ніг. Однак Трамп припинив їх використовувати, заявивши, що вони йому не до вподоби.

Крім того, попри медичні поради, він не змінює спосіб життя: уникає фізичних навантажень, за винятком гри в гольф, і зберігає раціон, у якому переважають фастфуд та жирна їжа.

Оточення президента та представники медіа звертають увагу на помітні фізичні зміни: під час публічних заходів Трампу іноді складно тримати очі відкритими, а співрозмовники змушені говорити голосніше. Водночас сам політик відкидає припущення про проблеми зі слухом чи дрімоту на роботі, пояснюючи заплющені очі звичайним морганням або способом розслаблення.

Водночас лікар президента Шон Барбабелла офіційно заявив, що Дональд Трамп перебуває у «винятковому стані здоров’я».

Як повідомлялося, протягом 2025 року Дональд Трамп продемонстрував незвичайну і непередбачувану поведінку, що викликало серйозні питання щодо його розумової та фізичної здатності виконувати обов'язки президента США. Серед таких інцидентів – випадки, коли він засинав під час важливих зустрічей, відхилявся від теми у своїх виступах і викладав вигадані історії.

Теги: Дональд Трамп здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп зробив гучний допис у мережі
«РФ стоїть на заваді миру»: Трамп зробив показовий репост
Вчора, 2025, 21:30
Позитивний діалог і негативний момент з зустрічі Зеленського та Трампа
Мир – через «силу», а не через «брехню в ім'я блага»
30 грудня, 2025, 10:10
29 грудня Трамп провів розмову з Путіним
Трамп поговорив з Путіним. Помічник диктатора розказав про обурення Зеленським
29 грудня, 2025, 18:40
Міністр торгівлі США Говард Лутнік спробував пояснити заяви Дональда Трампа про нібито багатократне зниження цін на ліки
Міністр торгівлі США пояснив дивну «математику» Трампа щодо цін на ліки
22 грудня, 2025, 10:05
Трамп звинуватив Венесуелу у захопленні американських нафтових ресурсів
Трамп звинуватив Венесуелу у захопленні американських нафтових ресурсів
17 грудня, 2025, 23:34
США ведуть переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
12 грудня, 2025, 09:42
Президент США Дональд Трамп став лауреатом першої Премії миру від ФІФА
У президента ФІФА виникли проблеми через нагородження Трампа Премією миру
10 грудня, 2025, 11:29
Трамп спростував обіцянку фінансової допомоги Орбану
Трамп проігнорував прохання Орбана
9 грудня, 2025, 14:46
Раніше Дональд Трамп стверджував, що Україна та РФ близькі до укладання мирної угоди
Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім
2 грудня, 2025, 10:36

Політика

Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння
Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки
Трамп оголосив свою головну ціль у новому році
Трамп оголосив свою головну ціль у новому році
Кіпр розпочав головування в Раді ЄС
Кіпр розпочав головування в Раді ЄС
Нафтовий танкер, який переслідували військові США, отримав російську реєстрацію – NYT
Нафтовий танкер, який переслідували військові США, отримав російську реєстрацію – NYT
Макрон у новорічному зверненні згадав про Україну та дав обіцянку
Макрон у новорічному зверненні згадав про Україну та дав обіцянку

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua