Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як зумери та міленіали вибирають фільми: дослідження Netflix показано тенденції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Як зумери та міленіали вибирають фільми: дослідження Netflix показано тенденції
Зумери та міленіали по-іншому дивляться стримінг і телевізор
фото з відкритих джерел

Різноманітність контенту підвищує впізнаваність бренду, засвідчує дослідження Netflix

Netflix Ads представив свій щорічний глобальний звіт Still Watching за 2025 рік, який детально аналізує поведінку та мотивацію поколінь Z і міленіалів у сфері стримінгових сервісів. Звіт, заснований на незалежних дослідженнях та власних даних Netflix, висвітлює, як стримінг перетворюється з простого перегляду на емоційний зв’язок і спільний культурний орієнтир, пише «Главком».

Ключові інсайти дослідження Netflix Ads

Різноманітність – це очікування, а не привілей

Покоління Z та міленіали не лякаються майже безмежного вибору контенту, навпаки – вони відчувають радість відкриття. Більшість глядачів впевнені, що завжди знайдуть щось цікаве. Це різноманіття не лише утримує аудиторію, але й розширює її світогляд: 83% глядачів кажуть, що стримінг познайомив їх із новими ідеями та точками зору.

Оскільки 80% зумерів та міленіалів приходять на стримінги саме за новими серіалами та культурними явищами, брендам варто співпрацювати з контентом, що розширює горизонти глядачів. У партнерських проєктах бренд отримує майже утричі більше спонтанного згадування, ніж у традиційній телерекламі.

Ідентичність аудиторії стає багатогранною

Сучасні глядачі мають ширші та різноманітніші смаки, поєднуючи несподівані жанри. Для поколінь Z і міленіалів звички щодо того, що вони дивляться, – це частина особистості, а нішеві вподобання роблять їхню ідентичність унікальною.

Глядачі значно охочіше реагують на рекламу, що відповідає їхнім нішевим інтересам. Стримінгові платформи дають унікальну можливість точного таргетингу завдяки тисячам жанрових тегів і категорій, дозволяючи брендам бути гнучкими та розвиватися разом із постійно мінливими смаками аудиторії.

Контент обирається за настроєм та емоційними мотиваціями

Глядачі покоління зумерів та міленіали обирають контент, виходячи зі свого настрою та особистих потреб – від бажання розслабитися до пошуку гострих відчуттів чи нових знань. Саме різноманіття контенту, що задовольняє всі їхні інтереси, змушує їх повертатися, обираючи платформи з найбагатшим каталогом.

Молода аудиторія відкрита до знайомства з новими брендами через будь-який контент – від бойовиків і комедій до документальних шоу. Стримінгові сервіси дозволяють брендам точно потрапляти в ці різноманітні настрої та інтереси завдяки глибокому аналізу звичок перегляду.

Фандоми формують потужні культурні спільноти

Фандом став частиною ідентичності поколінь Z і міленіалів. Стримінгові сервіси об’єднують людей у спільноти, що мають потужний емоційний та культурний вплив. Молодь цінує відчуття приналежності й активно підтримує улюблені історії та партнерства. Бренди, які з’являються в улюблених серіалах, фільмах і фан-спільнотах, отримують більше довіри та симпатії молодої аудиторії, що напряму підвищує ймовірність покупки. Прямі трансляції створюють сильні колективні моменти, де бренди помітніші та сприймаються як частина культури.

Якість визначається глибиною залучення

Сучасні глядачі занурюються у стримінговий контент не лише годинами, а й глибоким емоційним залученням. Для них якість визначається персональним зв’язком із контентом, а рекомендації сервісу, що відповідають їхнім смакам, стають головним фактором вибору.

Аудиторія стримінгових сервісів більше реагує на рекламу, яка органічно вписується в жанр, тему або тон того, що вони дивляться, створюючи відчуття цілісності. Бренди, які роблять рекламу емоційно та тематично релевантною, привертають увагу та підсилюють емоційний досвід глядачів.

До слова, традиційний підхід до кар'єрного розвитку, що спирається на менторство та HR-відділи, більше не є визначальним для покоління Z. 

Читайте також:

Теги: молодь Netflix зумери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція
У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція
5 грудня, 09:59
Американський лідер каже, що компанія Netflix має «велику частку ринку»
Трамп заявив, що злиття Netflix і Warner Bros може стати проблемою
8 грудня, 18:57
Компанія викупить кіностудію Warner Bros, включно з її кіно- та телестудіями HBO Max та HBO
Netflix придбає Warner Bros за майже $83 млрд
5 грудня, 15:18
Покоління Z трансформує світовий франчайзинг тобто вимоги до емоцій, візуалу та цифрового сервісу
Бізнес кардинально змінює підхід до клієнта: усе через вимоги зумерів
15 листопада, 08:17
Покоління Z трансформує туристичні тренди
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
12 листопада, 09:19
Молодь стає няньками та помічниками у надбагатих клієнтів
«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу
13 листопада, 20:35
Покоління Z укладає шлюб швидше заради спільної іпотеки
Навіщо одружуються європейці? Опитування показало, яку вигоду шукають пари
20 листопада, 11:30
Зумери змінюють ставлення до ресторанів
Шеф-кухар розповів про звички молоді, які «вбивають» ресторанний бізнес
25 листопада, 11:53
Більше 22% зумерів кидають роботу під впливом соцмереж
Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
4 грудня, 15:47

Соціум

Уряд Болгарії пішов у відставку на тлі масових протестів
Уряд Болгарії пішов у відставку на тлі масових протестів
Як зумери та міленіали вибирають фільми: дослідження Netflix показано тенденції
Як зумери та міленіали вибирають фільми: дослідження Netflix показано тенденції
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
Чи був замах на Міндіча? Посол України в Ізраїлі відреагував на заяву Коломойського
Чи був замах на Міндіча? Посол України в Ізраїлі відреагував на заяву Коломойського
Жорсткі правила Трампа: США вводять перевірку соцмереж для деяких туристів
Жорсткі правила Трампа: США вводять перевірку соцмереж для деяких туристів

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua