Як зумери та міленіали вибирають фільми: дослідження Netflix показано тенденції

Різноманітність контенту підвищує впізнаваність бренду, засвідчує дослідження Netflix

Netflix Ads представив свій щорічний глобальний звіт Still Watching за 2025 рік, який детально аналізує поведінку та мотивацію поколінь Z і міленіалів у сфері стримінгових сервісів. Звіт, заснований на незалежних дослідженнях та власних даних Netflix, висвітлює, як стримінг перетворюється з простого перегляду на емоційний зв’язок і спільний культурний орієнтир, пише «Главком».

Ключові інсайти дослідження Netflix Ads

Різноманітність – це очікування, а не привілей

Покоління Z та міленіали не лякаються майже безмежного вибору контенту, навпаки – вони відчувають радість відкриття. Більшість глядачів впевнені, що завжди знайдуть щось цікаве. Це різноманіття не лише утримує аудиторію, але й розширює її світогляд: 83% глядачів кажуть, що стримінг познайомив їх із новими ідеями та точками зору.

Оскільки 80% зумерів та міленіалів приходять на стримінги саме за новими серіалами та культурними явищами, брендам варто співпрацювати з контентом, що розширює горизонти глядачів. У партнерських проєктах бренд отримує майже утричі більше спонтанного згадування, ніж у традиційній телерекламі.

Ідентичність аудиторії стає багатогранною

Сучасні глядачі мають ширші та різноманітніші смаки, поєднуючи несподівані жанри. Для поколінь Z і міленіалів звички щодо того, що вони дивляться, – це частина особистості, а нішеві вподобання роблять їхню ідентичність унікальною.

Глядачі значно охочіше реагують на рекламу, що відповідає їхнім нішевим інтересам. Стримінгові платформи дають унікальну можливість точного таргетингу завдяки тисячам жанрових тегів і категорій, дозволяючи брендам бути гнучкими та розвиватися разом із постійно мінливими смаками аудиторії.

Контент обирається за настроєм та емоційними мотиваціями

Глядачі покоління зумерів та міленіали обирають контент, виходячи зі свого настрою та особистих потреб – від бажання розслабитися до пошуку гострих відчуттів чи нових знань. Саме різноманіття контенту, що задовольняє всі їхні інтереси, змушує їх повертатися, обираючи платформи з найбагатшим каталогом.

Молода аудиторія відкрита до знайомства з новими брендами через будь-який контент – від бойовиків і комедій до документальних шоу. Стримінгові сервіси дозволяють брендам точно потрапляти в ці різноманітні настрої та інтереси завдяки глибокому аналізу звичок перегляду.

Фандоми формують потужні культурні спільноти

Фандом став частиною ідентичності поколінь Z і міленіалів. Стримінгові сервіси об’єднують людей у спільноти, що мають потужний емоційний та культурний вплив. Молодь цінує відчуття приналежності й активно підтримує улюблені історії та партнерства. Бренди, які з’являються в улюблених серіалах, фільмах і фан-спільнотах, отримують більше довіри та симпатії молодої аудиторії, що напряму підвищує ймовірність покупки. Прямі трансляції створюють сильні колективні моменти, де бренди помітніші та сприймаються як частина культури.

Якість визначається глибиною залучення

Сучасні глядачі занурюються у стримінговий контент не лише годинами, а й глибоким емоційним залученням. Для них якість визначається персональним зв’язком із контентом, а рекомендації сервісу, що відповідають їхнім смакам, стають головним фактором вибору.

Аудиторія стримінгових сервісів більше реагує на рекламу, яка органічно вписується в жанр, тему або тон того, що вони дивляться, створюючи відчуття цілісності. Бренди, які роблять рекламу емоційно та тематично релевантною, привертають увагу та підсилюють емоційний досвід глядачів.

