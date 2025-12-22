Головна Світ Політика
Адміністрація США перед Різдвом запустила стрім про досягнення Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Адміністрація США перед Різдвом запустила стрім про досягнення Трампа
Адміністрація Трампа запустила YouTube-стрім про свої «досягнення»
У стрімі команда Білого дому демонструє перелік власних здобутків. Серед заявлених результатів: війни, міграція та економіка США

Адміністрація Трампа за кілька днів до Різдва запустила на YouTube стрім, в якому перераховує свої «досягнення». У ролику під розслаблюючу музику демонструється анімоване зображення Трампа біля різдвяної ялинки, а на екрані з’являється текстовий перелік результатів роботи Білого дому.

Серед них зазначено «вісім завершених воєн», депортацію «600 тисяч нелегальних мігрантів», удари по ядерних об’єктах Ірану, збільшення країнами НАТО витрат на оборону до 5% ВВП, а також «зниження інфляції та рівня злочинності в США».

У стрімі не наводяться джерела чи детальні пояснення щодо озвучених тверджень.

Нагадаємо, Дональд Трамп та його команда системно використовують YouTube і соцмережі як ключовий канал політичної комунікації. Ще під час попереднього президентського терміну Трамп активно публікував відео з підбиттям підсумків роботи адміністрації, заявами щодо зовнішньої політики, міграції, безпеки та відносин із союзниками.

Зазначимо, Трамп вступає в рік передвиборчих перегонів (йдеться про проміжні вибори в США 2026 року, які будуть проходити в листопаді 2026 року) із досягненнями у вигляді значних політичних змін, але й з серйозними труднощами. Напередодні Нового року та проміжних виборів його підтримка серед республіканців падає через економічні проблеми та незадоволеність виборців високими цінами на товари, агресивною імміграційною політикою та сприйняттям, що Трамп занадто розширив межі президентської влади.

Теги: США Дональд Трамп YouTube

