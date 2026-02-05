Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
29 січня 2026 року протестувальники згадували Марію-Антуанетту під час протесту біля прем'єри нового документального фільму про Меланію в Центрі Кеннеді. Фото: Jonathan Kincade
Фото: Jonathan Kincade

У Вашингтоні прем'єру документального фільму «Меланія» у Kennedy Center зустріли театралізованим протестом

У Вашингтоні активісти й митці у костюмах Марії Антуанетти висміяли стрічку «Меланія» та саму манеру відтворення історії першої леді США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Hyperallergic.

Як повідомляє видання, близько 40 учасників рухів Free DC і Hands Off the Arts вийшли на акцію у перуках, корсетах та з бутафорськими коштовностями.

Акція протесту у Вашингтоні
Акція протесту у Вашингтоні
Jonathan Kincade

Учасники зібралися навколо картонного триярусного торта, підіймали пластикові келихи та вигукували  сатиричні промови.  Зокрема про зростання вартості життя, скорочення соцвиплат і «королеву Меланію», яка нібито пропонує «хай їдять тістечка». Цю фразу приписують Марії Антуанетті.

Акція протесту у Вашингтоні
Акція протесту у Вашингтоні
Jonathan Kincade

Активісти також згадали і про інші випадки, коли адміністрацію Дональда Трампа порівнювали з французьким двором XVIII століття – від інтер'єрів Білого дому («Версаль на Потомаку») до зображень Трампа в образі Марії Антуанетти під час затяжного урядового шатдауну.

Акція протесту у Вашингтоні
Акція протесту у Вашингтоні
Jonathan Kincade

Сам протест тривав майже годину. Варто зауважити, що він «відбувся» на тлі того, що Amazon заплатив за фільм рекордні $75 млн, з яких близько $28 млн отримала родина Трампів.

Сам Kennedy Center закривають на два роки для реконструкції. Президент США Трамп повідомив про таке рішення за кілька днів після прем'єри фільму.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп повідомила про активну роботу у питанні повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії. За її словами, позитивні зрушення у цьому процесі можуть відбутися вже найближчим часом.

Читайте також:

Теги: Вашингтон Мелания Трамп протест кіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
10 сiчня, 23:59
Протести в Ірані продовжуються
Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає
13 сiчня, 03:31
Дональд Трамп заявив, що може застосувати «Закон про повстання»
Протести у Міннеаполісі: Трамп пригрозив ввести війська для придушення
16 сiчня, 01:59
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
20 сiчня, 02:58
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
26 сiчня, 02:26
Перекладаючи відповідальність, американські посадовці визнають стрілянину проблемою для Білого дому
Адміністрація Трампа пересварилася через вбивства в Міннеаполісі – Politico
29 сiчня, 09:00
ЗМІ: після заяв Трампа США та Іран зупинили контакти
Прямі контакти між Тегераном і Вашингтоном зупинені – Reuters
14 сiчня, 15:20
Окрім футболу, Мораді займався плаванням та боротьбою
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
14 сiчня, 19:54
Мерц, Макрон і Стармер радилися, як протидіяти Трампу
Європейські лідери розробили план протидії Трампу
31 сiчня, 22:28

Життя

У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)
У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)
Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)
Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)
Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу
Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу
Попри жорстку критику кіноекспертів фільм про Меланію Трамп стартував із рекордними зборами
Попри жорстку критику кіноекспертів фільм про Меланію Трамп стартував із рекордними зборами
Чоловік попрощався з дружиною і донькою та зачинився у кімнаті на рік: навіщо він це зробив
Чоловік попрощався з дружиною і донькою та зачинився у кімнаті на рік: навіщо він це зробив
«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини
«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua