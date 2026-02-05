У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)

29 січня 2026 року протестувальники згадували Марію-Антуанетту під час протесту біля прем'єри нового документального фільму про Меланію в Центрі Кеннеді. Фото: Jonathan Kincade

У Вашингтоні прем'єру документального фільму «Меланія» у Kennedy Center зустріли театралізованим протестом

У Вашингтоні активісти й митці у костюмах Марії Антуанетти висміяли стрічку «Меланія» та саму манеру відтворення історії першої леді США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Hyperallergic.

Як повідомляє видання, близько 40 учасників рухів Free DC і Hands Off the Arts вийшли на акцію у перуках, корсетах та з бутафорськими коштовностями.

Акція протесту у Вашингтоні Jonathan Kincade

Учасники зібралися навколо картонного триярусного торта, підіймали пластикові келихи та вигукували сатиричні промови. Зокрема про зростання вартості життя, скорочення соцвиплат і «королеву Меланію», яка нібито пропонує «хай їдять тістечка». Цю фразу приписують Марії Антуанетті.

Акція протесту у Вашингтоні Jonathan Kincade

Активісти також згадали і про інші випадки, коли адміністрацію Дональда Трампа порівнювали з французьким двором XVIII століття – від інтер'єрів Білого дому («Версаль на Потомаку») до зображень Трампа в образі Марії Антуанетти під час затяжного урядового шатдауну.

Акція протесту у Вашингтоні Jonathan Kincade

Сам протест тривав майже годину. Варто зауважити, що він «відбувся» на тлі того, що Amazon заплатив за фільм рекордні $75 млн, з яких близько $28 млн отримала родина Трампів.

Сам Kennedy Center закривають на два роки для реконструкції. Президент США Трамп повідомив про таке рішення за кілька днів після прем'єри фільму.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп повідомила про активну роботу у питанні повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії. За її словами, позитивні зрушення у цьому процесі можуть відбутися вже найближчим часом.