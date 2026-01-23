Головна Світ Соціум
Маск пожартував з Ради миру Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Маск пожартував з Ради миру Трампа
Маск показався на форумі в Давосі
фото: скриншот з відео

Аудиторія вибухнула аплодисментами і сміхом

Американський мільярдер Ілон Маск, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі, іронічно прокоментував Раду миру президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Маск використав каламбур, зігравши на співзвучності англійських слів peace («мир») та piece («шматок»).

«Я чув про створення саміту миру. Здається, це було щось на кшталт «шматочок»? Знаєте, маленький шматочок Гренландії, маленький шматочок Венесуели. Все, чого ми хочемо, це мир», – сказав мільярдер.

Аудиторія вибухнула аплодисментами і сміхом.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Як повідомлялося, президент США запросив низку світових лідерів приєднатися до його Ради миру для Гази. Серед запрошених є Україна. Американський лідер сподівається просунути свій 20-пунктний план забезпечення тривалого миру та відновлення палестинського анклаву.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

