Трамп зробив заяву про наміри піти на третій президентський термін

Трамп може піти на третій термін лише для того, щоб «зробити Америку великою»

Президент США Дональд Трамп може піти на третій президентський термін. Про це глава Білого дому висловився в інтерв’ю для NBC News, передає «Главком».

Дональд Трамп не виключає можливість того, що він втретє балотуватиметься у президенти США після закінчення нинішнього терміну. Зокрема, таку ідею Трамп вважає «цікавою».«Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим», – відповів Трамп на питання журналістів.

Ба більше, Трамп заявив, що вже готується до можливого третього президентського терміну. Таке рішення він пояснив бажанням знову «зробити Америку великою».

Водночас Дональд Трамп заявляв, що не має наміру залишатися на посаді після завершення другого терміну. За словами Трампа, нині він має «найкращі цифри, які будь-коли мав якийсь президент за багато років», однак Конституція США чітко визначає, що третій термін для президента неможливий.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про свою можливу участь у президентських виборах 2028 року. Після заяв його колишнього радника Стіва Беннона про ймовірність третього терміну це питання активно обговорюють у Вашингтоні. Серед можливих способів обійти конституційну заборону називають балотування на посаду віцепрезидента. Трамп зазначив, що законодавчо це йому, ймовірно, дозволено, однак робити цього він не планує.

Проте очільник Білого дому зазначав, що є «багато людей», які хочуть, аби він балотувався на третій президентський термін. За його словами, він отримує заклики знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав. Водночас президент США відмовився називати імена можливих наступників. Він зауважив, що ще зарано для таких обговорень.