Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня – Axios
фото: Getty Images

Володимир Зеленський та Дональд Трамп при зустрічі можуть затвердити гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України, передає «Главком».

Наразі розглядаються кілька сценаріїв організації зустрічі:

  • українська сторона не виключає поїздки Зеленського до Сполучених Штатів вже наступного тижня для особистої зустрічі з Трампом;
  • альтернативним майданчиком може стати Всесвітній економічний форум у Швейцарії, який пройде пізніше у січні.

За словами самого Зеленського, проєкт безпекової угоди між Україною та США фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні. Документ має стати фундаментом для довгострокової підтримки Києва та запобіжником від повторної агресії.

Раніше радники Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі. Сторони обговорювали американську стратегію завершення війни.

Ці консультації стали наступним етапом після переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ключовими темами дискусії стали майбутні безпекові гарантії для України та статус територій на сході Донбасу. Мета зустрічі – узгодити деталі плану перед тим, як офіційно залучити Москву до широкого переговорного процесу.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

До слова, у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

