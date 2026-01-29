Пентагон заявив, що готовий виконати будь-яке рішення Трампа щодо Ірану

Трамп наразі розглядає можливі варіанти дій, однак остаточного рішення щодо ударів по Ірану ще не ухвалено

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення президента Дональда Трампа щодо Ірану з метою недопущення отримання Тегераном ядерної зброї. Про це Гегсет сказав під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, пише «Главком».

«Іран не повинен прагнути ядерного потенціалу. Ми будемо готові виконати все, чого цей президент очікує від Військового міністерства», – заявив Хегсет.

Американські посадовці зазначають, що Трамп наразі розглядає можливі варіанти дій, однак остаточного рішення щодо ударів по Ірану ще не ухвалено.

Президент США також заявив, що Вашингтон вживатиме заходів у разі відновлення Іраном ядерної програми після червневих авіаударів, завданих ізраїльськими та американськими силами по ключових ядерних об’єктах.

Нагадаємо, Трамп попередив Іран: або вони домовляться про ядерну угоду, або Америка нанесе по них сильніші військові удари, ніж торік у червні. Тоді міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що іранські збройні сили готові негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію з боку Сполучених Штатів.

Згодом стало відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично відхилив пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає поступове припинення збагачення урану, заявивши, що вона порушує принципи незалежності Ірану.

За повідомленням Reuters, президент США Дональд Трамп розглядає можливі дії проти Ірану, зокрема цілеспрямовані удари по військових обʼєктах, щоб підштовхнути протестні настрої в країні.