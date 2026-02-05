Трамп заявив, що його адміністрація погано справляється зі «зв'язками з громадськістю»

Дональд Трамп зауважив, що його команда не рекламує роботу, яку робить

Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація виконує «феноменальну роботу», але погано справляється зі «зв'язками з громадськістю». Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

«Ми не рекламуємо чудову роботу, яку ми робимо», – сказав Трамп в інтерв’ю NBC News, яке, за його словами, він робить для покращення свого піару.

Трамп продовжував підтримувати міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яка зіткнулася з критикою після того, як двох громадян США застрелили федеральні агенти, а прикордонника Тома Хомана зрештою було залучено.

«Я думаю, що вона чудово справляється. Знову ж таки, зв'язки з громадськістю», – сказав Трамп.

Коли інтерв'юер почав продовжувати, Трамп втрутився, зазначивши, що його адміністрація провела тисячі арештів та депортацій злочинців-нелегальних іммігрантів, не вбиваючи при цьому громадян США.

«У нас було два інциденти, два основних інциденти в Міннесот. Ви заарештовуєте наркоторговців. Я маю на увазі, у нас були наркобарони. У нас були вбивці, тисячі, жодного інциденту. Ми повертаємо їх до їхньої країни. Двоє людей. Це погано. Я ненавиджу це. Я навіть ненавиджу про це говорити. Двоє людей з десятків тисяч», – сказав Трамп.

Нагадаємо, що 22 січня Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим. Так, агент імміграційної служби застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.

Згодом стало відомо, що було також вбито медбрата Алекса Претті. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав його загибель «прикрим інцидентом».

До слова, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.