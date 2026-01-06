Головна Світ Політика
Трамп заперечив зв'язок між Нобелівською премією та відмовою підтримати Мачадо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп заперечив зв'язок між Нобелівською премією та відмовою підтримати Мачадо
фото: The White house/Facebook

Трамп запевняє, що його особисте ставлення до нагородження лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо не має стосунку до оцінки її політичних перспектив

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News прокоментував свої суперечливі заяви щодо лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо, передає «Главком».

Трамп висловив переконання, що опозиціонерка не повинна була ставати лауреаткою Нобелівської премії миру – нагороди, на яку сам Трамп неодноразово претендував. Водночас глава Білого дому заперечив твердження преси про те, що саме ця образа вплинула на його рішення не підтримувати її кандидатуру на пост президента Венесуели.

Попри особисте ставлення до нагородження Мачадо, Трамп запевняє, що це не має стосунку до його оцінки її політичних перспектив. Разом із тим, позицію президента підкріпив його головний радник Стівен Міллер. В інтерв'ю CNN він назвав ідею негайного приведення Мачадо до влади «абсурдною та безглуздою», зазначивши, що експерти вважають неможливим просто доставити її в країну та передати управління під наглядом американських військових.

За словами Міллера, питання про призначення Мачадо лідером країни наразі не розглядається як серйозне, оскільки такий сценарій не має під собою реального підґрунтя для забезпечення безпеки та стабільності у Венесуелі.

Раніше лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що повністю підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо Венесуели. 

За словами Мачадо, посилення тиску з боку США, зокрема санкцій проти венесуельських посадовців, захоплення суден і боротьба з нелегальним експортом нафти, є виправданими та необхідними. Вона наголосила, що венесуельський народ вдячний Трампу та його адміністрації й назвала його «захисником свободи в цій півкулі».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним. 

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.

Теги: Дональд Трамп Венесуела Нобелівська премія

