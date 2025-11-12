Головна Світ Політика
Дональд Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дональд Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу
Трамп просить помилувати свого союзника Нетаньягу в Ізраїлі
фото з відкритих джерел

Президент США надіслав листа Ісааку Герцогу з проханням розглянути можливість помилування Беньяміна Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу з проханням розглянути можливість помилування прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який перебуває під судом за корупційними звинуваченнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп у листі зазначив, що справа проти Нетаньягу є політичною та невиправданою, і наголосив на їхній спільній боротьбі з сильними супротивниками Ізраїлю, включно з Іраном.

«Хоча я абсолютно поважаю незалежність ізраїльської судової системи та її вимоги, я вважаю, що ця «справа» проти Бібі, який довгий час боровся разом зі мною, в тому числі проти дуже сильного супротивника Ізраїлю, Ірану, є політичним, невиправданим переслідуванням», – написав Трамп у листі до Герцога.

Офіс президента Ізраїлю відповів, що для отримання помилування необхідно подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур. Трамп неодноразово просив помилувати свого близького союзника. Нетаньягу тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції і не визнає себе винним. 

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Генеральна прокуратура міста Стамбул видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Їм висунуто звинувачення у «геноциді» та «злочинах проти людяності» у Секторі Гази. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп надав помилування своїм близьким політичним союзникам, які брали участь або підтримували спроби оскаржити результати президентських виборів 2020 року. Список помилуваних Трампом осіб було оприлюднено 9 листопада. Він включає адвокатів Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуз та ще кілька десятків осіб, які брали участь у спробах скасувати результати виборів 2020 року.

18 соратників Трампа звинувачено в спробах зірвати вибори 2020 року. В обвинувальному висновку, який містить звинувачення у змові, шахрайстві та підробці документів, Трамп названий співучасником змови, якому не пред'явлено обвинувачення. Згідно з текстом документу, співучасники намагалися перешкодити законній передачі президентської влади, щоб залишити на посаді Трампа всупереч волі виборців Аризони.

Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.  

Теги: прокуратура Дональд Трамп арешт президент Офіс президента помилування Ізраїль лист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

