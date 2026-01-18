Головна Країна Події в Україні
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
Українська команда повністю інформує американську сторону про постійні російські удари по енергосистемі
фото: Офіс президента

«Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії – точно не пріоритет», – сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що представники України в США працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів у вечірньому зверненні 18 січня.

«Були сьогодні доповіді нашої делегації з Америки: Рустем Умєров доповідав по зустрічах із представниками Президента Трампа. Було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям», – сказав Зеленський.

Президент додав, що в України є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку для ударів.

«Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії – точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни – причина в Москві. Будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії», – підсумував глава держави.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Кирило Буданов разом із представницькою делегацією прибув до США. Метою візиту є проведення перемовин із американськими партнерами щодо деталей майбутньої угоди про припинення війни та гарантії безпеки. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня, якщо президент України Володимир Зеленський там буде присутній.

Теги: переговори дипломатія Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Кирило Буданов Рустем Умєров росіяни США росія

