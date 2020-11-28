Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім

За словами Трампа, у Детройті, Атланті, Філадельфії і Мілуокі «сталося масове шахрайство з голосами виборців»

Президент США Дональд Трамп заявив, що обраний президент Джо Байден зможе зайняти пост глави держави тільки за умови, якщо доведе справжність отриманих голосів на виборах.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Байден може увійти в Білий дім як президент тільки у випадку, якщо зможе довести, що його абсурдні 80 млн голосів не були отримані шахрайським або незаконним шляхом», – написав Трамп.

Він додав, що у Детройті, Атланті, Філадельфії і Мілуокі «сталося масове шахрайство з голосами виборців», і що у Байдена «великі нерозв'язні проблеми».

Раніше в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше цього тижня штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США. Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

Також Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.