Зеленський подякував партнерам за виконання домовленостей щодо ППО

Зеленський наголосив, що українці вже довели, що немає таких російських ракет, які вони не могли збити

Президент України Володимир Зеленський подякував іноземним лідерам за виконання домовленостей щодо постачання в Україну систем протиповітряної оборони Patriot.

«Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили перед собою завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього», – заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Зокрема, глава держави подякував Німеччині за Patriot, який уже в Україні. «Сильна новина», – зазначив він.

Також Зеленський подякував Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення української ППО. «Працюємо далі, і будуть обов'язково нові рішення», – сказав президент України.

Зеленський наголосив, що українці вже довели, що немає таких російських ракет, які вони не могли збити. «І максимум робимо, щоб російський терор програв», – резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Німеччина обіцяла Києву ще в середині червня. Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Нагадаємо, на Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Крім того, Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.