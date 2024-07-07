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Без опадів, місцями сильна спека: прогноз погоди на 7 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Без опадів, місцями сильна спека: прогноз погоди на 7 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У південних та східних областях температура може сягнути до 35-37°

7 липня в Україні буде невелика хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю опадів не передбачається. Вітер південно-східний, східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура вночі сягатиме 14-19°, вдень підніметься до 28-33°. У південних та східних областях вночі очікується 17-22°, вдень – 30-34°, місцями сильна спека 35-37°. У північних областях 24-29°.

Без опадів, місцями сильна спека: прогноз погоди на 7 липня фото 1

На Київщині очікується невелика хмарніть. Опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 14-19° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та 27-29° тепла вдень.

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Теги: спека вітер погода прогноз погоди

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