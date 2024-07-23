Синоптики розповіли, коли до Києва повернеться 30-градусна спека

Наприкінці тижня погода в Києві зміниться

Найближчими днями у Києві буде сухо й не спекотно, проте наприкінці тижня погода зміниться. Синоптики прогнозують спочатку повернення дощів, а згодом й повернення 30-градусної спеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, погоду на поточному тижні по Київщині формуватиме поле зниженого тиску, тому на небі буде більше хмар. Водночас переважатиме погода без опадів.

«Наприкінці робочого тижня очікуємо місцями на короткочасні літні грозові дощі», – кажуть синоптики.

Температура у столиці до п'ятниці має тенденцію до незначного зниження.

Наприкінці тижня погода в Києві зміниться фото: Telegram/Український гідрометеорологічний центр

«А от на вихідних знову повертаються денні максимуми близько 30°», – йдеться в повідомленні

Нагадаємо, згідно з попередніми даними служби кліматичних змін Copernicus Європейського Союзу, неділя, 21 липня, була найспекотнішим днем ​​у світі.

Як повідомлялося, на Європу чекає африканський антициклон «Харон», який вдарить спекою по низці країн. Експерти очікують, що на півдні та у Східній Європі можуть відбутися блекаути. Тим часом оптові біржові ціни на електроенергію в Румунії, Сербії, Болгарії та Угорщині зросли за останні десять днів більш ніж утричі.

До слова, Балкани, як і більша частина Європи, продовжують потерпати від тривалої спеки, що спричинила лісові пожежі. Унаслідок спеки вперше пересохло сербське озеро. На Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.