Операції з розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія та Румунія знищили вже шість мін

Богданов сказав, війна РФ проти України спричинила наслідки, які вплинули зокрема на ризики й загрози судноплавству в західній частині Чорного моря

1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі

Болгарія, Румунія та Туреччина знищили шість мін з початку операції з розмінування Чорного моря. Про це повідомляє Maritime.bg.

«На сьогодні в нашій акваторії виявлено та знищено шість дрейфуючих мін, у значній частині виявлено уламки ракетної зброї, в іншій частині не виявлено небезпечних предметів», – сказав болгарськи капітан I рангу Тодор Богданов.

Богданов наголосив, що війна РФ проти України спричинила наслідки, які вплинули зокрема на ризики й загрози судноплавству в західній частині Чорного моря.

Водночас командир військово-морських сил Болгарії, контрадмірал Кирило Михайлов додав, що подібна операція не проводилась із моменту закінчення II Світової війни.

Нагадаємо, що 1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.

Як повідомлялося, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для пошуку мін у Чорному морі та підписали меморандум. Цей крок був спрямований на підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєвоважливого експорту українського зерна.

Раніше повідомлялося, що група кораблів військово-морських сил Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.