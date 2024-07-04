Операції з розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія та Румунія знищили вже шість мін
1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі
Болгарія, Румунія та Туреччина знищили шість мін з початку операції з розмінування Чорного моря. Про це повідомляє Maritime.bg.
«На сьогодні в нашій акваторії виявлено та знищено шість дрейфуючих мін, у значній частині виявлено уламки ракетної зброї, в іншій частині не виявлено небезпечних предметів», – сказав болгарськи капітан I рангу Тодор Богданов.
Богданов наголосив, що війна РФ проти України спричинила наслідки, які вплинули зокрема на ризики й загрози судноплавству в західній частині Чорного моря.
Водночас командир військово-морських сил Болгарії, контрадмірал Кирило Михайлов додав, що подібна операція не проводилась із моменту закінчення II Світової війни.
Нагадаємо, що 1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.
Як повідомлялося, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для пошуку мін у Чорному морі та підписали меморандум. Цей крок був спрямований на підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєвоважливого експорту українського зерна.
Раніше повідомлялося, що група кораблів військово-морських сил Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.
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