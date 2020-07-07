Українські туристи вже п’ятий місяць знаходяться в заручниках у готелі на Кубі



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Наші громадяни не можуть вилетіти додому і подали в суд на МЗС України

Громадяни України, які прибули на відпочинок до Республіки Куба ще у березні 2020 року, опинилися в заручниках у готелі у зв’язку з карантином і вже п’ятий місяць не можуть вилетіти додому. Українці подали до суду позов до Міністерство закордонних справ України. Про це повідомляє юридична компанія «Касьяненко та партнери», яка представляє інтереси позивачів.

Як повідомили юристи, через карантин українці були змушені розглянути варіант переривання подальшого відпочинку на Кубі та термінового повернення на Батьківщину. Але наразі наші громадяни вже 5-тий місяць проживають в готелі, який не можуть покинути за будь-яких умов, перебування в якому відбувається за їх рахунок. Саме тому вони звернулись до суду.

Згідно з даними юристів, за час перебування від Посольства України в Республіці Куба жодної інформації про можливість повернення людям додому не було надано, не було забезпечено вивезення (евакуацію) з території Республіки Куба.

«Вже п’ятий місяць позивачі всупереч своїй волі знаходяться на території Республіки Куба та утримуються владними структурами Республіки Куби, відповідно, державними органами, службами та службовцями в готелі. Всі запити до консульських органів України, які знаходяться на території Республіки Куба залишились без реагування та відповіді», - розповів адвокат Дмитро Касьяненко.

Як стало йому відомо, виключно завдяки переговорам посольства Аргентини на Кубі, позивачам знизили вартість проживання у готелі з 200 доларів до 40 доларів на добу. Але жодного сприяння у вирішенні проблеми повернення осіб від представника України в Республіці Куба не отримали.

В юридичній компанії зазначили, що «Міністерство закордонних справ України відмежувалось від вирішення даної проблеми щодо повернення громадян України та компенсування їм витрат, переклавши цю провину на Посольство України в Республіці Куба».