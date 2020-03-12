Туреччина та Росія досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі



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Проте, в Анкарі ще тривають турецько-російські переговори

Туреччина повідомила про досягнення з Росією згоди по більшості питань у рамках переговорів з режиму припинення вогню в Ідлібі. Про це повідомляє видання «Анадолу».

Проте, в Анкарі тривають турецько-російські переговори.

«Глава Міноборони Туреччини повідомив про досягнення згоди по більшості питань у рамках триваючих в Анкарі турецко-російських переговорів щодо режиму припинення вогню в Ідлібі», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Європейський союз закликав всі сторони протистояння, включаючи сирійський режим і його російських покровителів, негайно припинити наступ в Ідлібі. Рада ЄС закликав до термінової деескалації конфлікту в Сирії.

Додамо, Туреччина та Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

Зазначимо, що 28 лютого президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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