Міграційна криза: Євросоюз готовий йти назустріч Туреччині, якщо це буде взаємно



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Зустріч між представниками ЄС та президентом Туреччини у Брюсселі стала початком діалогу навколо врегулювання ситуації на грецько-турецькому кордоні

Зустріч між представниками ЄС та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка відбулася 9 березня в Брюсселі, стала початком діалогу навколо врегулювання ситуації на грецько-турецькому кордоні. Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повний текст її виступу оприлюднений на сайті Єврокомісії, пише Укрінформ.

«Є добрим, що лінії комунікацій з Туреччиною залишаються відкритими та активними. Таке конструктивне залучення є передумовою будь-якого рішення для поточної ситуації, яку ми маємо на грецько-турецькому кордоні, та для полегшення у становищі мігрантів у цьому регіоні», - зауважила президент Єврокомісії.

Вона наголосила: мігранти та Греція потребують допомоги, але й Туреччина також потребує підтримки. На цей час сторони мають розбіжності у позиціях, але можуть їх обговорювати в рамках конструктивного діалогу.

«Ми визначили сфери, в яких можемо співпрацювати в інтересах як ЄС, так і Туреччини ...Ми чітко висловили президенту Ердогану готовність просуватися вперед у цих питаннях, якщо це буде взаємним рухом. Тож, вважаю, сьогодні був добрий початок», - сказала фон дер Ляєн.

Своєю чергою, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що європейська сторона пояснила Туреччині порядок виконання фінансових зобов’язань згідно Заяви ЄС-Туреччина, за якою вже мобілізовано 6 мільярдів євро для допомоги біженцям, що знаходяться на території Туреччини, а також нагадала про відповідальність, яку Туреччина прийняла на себе у піклуванні про біженців на своїй території.

«Ми мали можливість також обговорити проблеми безпеки в регіоні, в Сирії, та наголосили на нашій готовності підтримати будь-яке політичне рішення, яке принесе більше стабільності. Ми підкреслили, перш за все, наше величезне занепокоєння гуманітарною ситуацією в Ідлібі, а також у регіонах на кордоні між Туреччиною і Сирією, та шляхи, якими ЄС може спробувати надати підтримку у цих регіонах», - сказав Мішель.

За його словами, сторони доручили Високому представнику ЄС та міністру закордонних справ Туреччини організувати активне обговорення імплементації двосторонніх домовленостей між ЄС і Туреччиною «впродовж кількох наступних днів».