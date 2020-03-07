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    У світі

    Туреччина закрила морський кордон з Грецією

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    Турецька служба берегової охорони заявляє, що закрили кордон з міркувань безпеки - Туреччина закрила морський кордон з Грецією
    Турецька служба берегової охорони заявляє, що закрили кордон з міркувань безпеки

    Через Туреччину до Європи кілька днів намагаються потрапити мігранти з Близького Сходу

    Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів з Близького Сходу.

    Про це повідомляє ВВС.

    Через Туреччину до Європи кілька днів намагаються потрапити мігранти з Близького Сходу. Через це було прийнято рішення про закриття турецько-грецького кордону.

    Турецька служба берегової охорони заявляє, що закрили кордон з міркувань безпеки.

    У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.

    Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

    Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

    Як повідомлялося, берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами.

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