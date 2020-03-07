Туреччина закрила морський кордон з Грецією



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Турецька служба берегової охорони заявляє, що закрили кордон з міркувань безпеки

Через Туреччину до Європи кілька днів намагаються потрапити мігранти з Близького Сходу

Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів з Близького Сходу.

Про це повідомляє ВВС.

Через Туреччину до Європи кілька днів намагаються потрапити мігранти з Близького Сходу. Через це було прийнято рішення про закриття турецько-грецького кордону.

Турецька служба берегової охорони заявляє, що закрили кордон з міркувань безпеки.

У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.

Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

Як повідомлялося, берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами.

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