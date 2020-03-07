Туреччина закрила морський кордон з Грецією
Через Туреччину до Європи кілька днів намагаються потрапити мігранти з Близького Сходу
Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів з Близького Сходу.
Про це повідомляє ВВС.
Через Туреччину до Європи кілька днів намагаються потрапити мігранти з Близького Сходу. Через це було прийнято рішення про закриття турецько-грецького кордону.
Турецька служба берегової охорони заявляє, що закрили кордон з міркувань безпеки.
У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.
Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.
Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.
Як повідомлялося, берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами.