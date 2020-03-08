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    У світі

    У Греції побудують два тимчасові табори для біженців з Сирії

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    <p>За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини</p> - У Греції побудують два тимчасові табори для біженців з Сирії

    За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини

    Нові табори розраховані на біженців, які прибули з Туреччини після 1 березня, коли Анкара оголосила, що більше не перешкоджатиме спробам людей переселитися до ЄС

    Греція планує побудувати два нових тимчасових табори для розміщення сотень біженців, які прибувають з Туреччини.

    Про це повідомляє Skai TV.

    «Ми хочемо побудувати два закритих центри у (північному регіоні) Серра і на більшій території Афін на 1000 місць... Нам потрібна підтримка місцевих громад. Ми не можемо залишити всіх (цих) людей на островах», - сказав міністр міграції Нотіс Мітарачі.

    Він також заявив, що державна підтримка біженців буде обмежена, і що їм буде запропоновано покинути табори після отримання захищеного статусу.

    «Проживання та пільги особам, які отримали притулок, будуть зупинені упродовж місяця. З цього моменту їм доведеться заробляти на життя. Це робить нашу країну менш привабливим місцем для міграційних потоків», - сказав міністр.

    Нові табори розраховані на біженців, які прибули з Туреччини після 1 березня, коли Анкара оголосила, що більше не перешкоджатиме спробам людей переселитися до ЄС.

    За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини, в результаті чого 38 000 осіб було розподілено в жахливі та перевантажені центри для біженців.

    Напередодні Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів.

    У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.

    Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

    Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

    Як повідомлялося, берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами.

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