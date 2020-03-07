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    У світі

    На кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу

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    Хоча Греція досі не оприлюднила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували, потік людей помітно скоротився - На кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу
    Хоча Греція досі не оприлюднила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували, потік людей помітно скоротився

    У неофіційних листівках грецький уряд звинувачує Туреччину в нападі на грецькі війська зі сльозогінним газом

    Сутички між грецькою поліцією і мігрантами, що скупчилися на греко-турецькому прикордонному переході Кастаньєс, спалахнули в суботу вранці.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    Грецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відтіснити мігрантів.

    Турецька поліція в свою чергу розпилила сльозогінний газ на грецьку поліцію, але, вперше, також націлилася на мігрантів, очевидно, прагнучі відтіснити їх від своєї частини кордону.

    У неофіційних листівках, які роздають на кордоні, грецький уряд звинувачує Туреччину в нападі на грецькі війська зі сльозогінним газом. «Напади зі сльозогінним газом на грецькі сили на прикордонному переході Кастаньєс і навколо нього», – йдеться в повідомленні.

    Роздатковий матеріал супроводжувався фотографіями та відеозаписом.

    Хоча Греція досі не оприлюднила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували, потік людей помітно скоротився.

    Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

    Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

    Як повідомлялося, берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами.

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