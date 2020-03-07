На кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу
У неофіційних листівках грецький уряд звинувачує Туреччину в нападі на грецькі війська зі сльозогінним газом
Сутички між грецькою поліцією і мігрантами, що скупчилися на греко-турецькому прикордонному переході Кастаньєс, спалахнули в суботу вранці.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відтіснити мігрантів.
Турецька поліція в свою чергу розпилила сльозогінний газ на грецьку поліцію, але, вперше, також націлилася на мігрантів, очевидно, прагнучі відтіснити їх від своєї частини кордону.
У неофіційних листівках, які роздають на кордоні, грецький уряд звинувачує Туреччину в нападі на грецькі війська зі сльозогінним газом. «Напади зі сльозогінним газом на грецькі сили на прикордонному переході Кастаньєс і навколо нього», – йдеться в повідомленні.
Роздатковий матеріал супроводжувався фотографіями та відеозаписом.
Хоча Греція досі не оприлюднила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували, потік людей помітно скоротився.
Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.
Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.
Як повідомлялося, берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами.