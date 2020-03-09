Ердоган закликав Грецію пустити біженців до ЄС



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За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини

«Греціє, відчини ворота і звільнися від цієї ноші», - заявив президент Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Грецію впустити на свою територію біженців та дозволити їм потрапити в інші країни Євросоюзу.

«Греціє! Я звертаюся до тебе... Відчини ворота і звільнися від цієї ноші. Нехай вони йдуть в інші країни Європи», - заявив він у неділю, 8 березня.

Ердоган також розкритикував грецьку владу через те, що вона висилає біженців, які хочуть потрапити до ЄС, назад до Туреччини, та закинув Афінам, що мігрантів «б'ють», «вбивають» та «катують».

За останній тиждень Анкара звинуватила грецьких силовиків в тому, що вони стріляли у двох біженців на турецько-грецькому кордоні. Афіни відкинули це обвинувачення.

У понеділок, 9 березня, Ердоган проведе переговори в Брюсселі з представниками ЄС щодо міграційної кризи.

«Я сподіваюся, що я повернуся з Бельгії з іншими результатами», - сказав він.

Як відомо, Греція планує побудувати два нових тимчасових табори для розміщення сотень біженців, які прибувають з Туреччини.

За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини, в результаті чого 38 000 осіб було розподілено в жахливі та перевантажені центри для біженців.

Напередодні Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів.

У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.

Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

Як повідомлялося, берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами.

Джерело: DW