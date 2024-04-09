Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціна на золото злітає на новий рівень: у чому причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ціна на золото злітає на новий рівень: у чому причина
Ціна на золото злітає на новий високий рівень
фото з відкритих джерел

Спіраль «зарплата-ціни», пов'язана зі зростанням цін на нафту, буде дуже нагадувати Велику інфляцію 1970-х років

Ціни на золото можуть злетіти до 3500 доларів за унцію до кінця 2025 року, якщо інфляція почне зростати.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на прогноз президента Yardeni Research Еда Ярдені.

Голова Yardeni Research прогнозує, що до кінця наступного року ціни на золото можуть зрости до 3500 доларів або на 49%. Це пов'язано з тим, що інфляція може піти тим шляхом, яким вона пішла в 1970-х роках, коли ціни почали зростати по спіралі й золото подорожчало з 35 доларів за унцію до піка в 665 доларів за унцію.

Читайте також: Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ

«Ціна на золото злітає на новий високий рівень. Ще одна спіраль «зарплата-ціни», пов'язана зі зростанням цін на нафту, буде дуже нагадувати Велику інфляцію 1970-х років, коли ціна на золото злетіла до небес. За такого сценарію ціна на золото до 2025 року може скласти $3,000-$3,500 за унцію, що є реалістичною ціллю», - сказав Ярдені в записці для клієнтів.

Нагадаємо, у грудні 2023 року ціни на золото уже досягли нового рекорду – спотові ціни сягнули $2,1 тис. світовий ажіотаж на злитки, схоже, продовжиться і надалі. 

Читайте також: Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters

Аналітики кажуть, що ціни на золото можуть досягти нових максимумів і залишитися вище рівня у $2 тис., посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара і можливе зниження процентних ставок.

Зазначається, що ціни на цей дорогоцінний метал зростають вже два місяці поспіль: ізраїльсько-палестинський конфлікт стимулює попит на золото як засіб захисту, а очікування зниження відсоткових ставок надають додаткову підтримку. Золото має тенденцію демонструвати хороші показники в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.

Теги: ціни золото інфляція зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев вважає, що Україні вистачить грошей на пів року навіть без американської допомоги
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим Інтерв’ю
Вчора, 15:40
Голова молдовської Гагаузії, зокрема, попросила в Путіна «бонуси до заробітних плат» мешканцям регіону
Глава Гагаузії розповіла, про що домовлялася з Путіним
13 березня, 16:07
Наприкінці 2022 року країни «Великої сімки» та інші союзники запровадили ціновий ліміт на російську нафту у розмірі $60 за барель
Лише падіння цін на нафту може зупинити Путіна – Reuters
18 березня, 15:44
У березні світові ціни на какао-боби подолали рекордну позначку в $7000 за тонну
Світові ціни на какао оновили історичний рекорд
18 березня, 19:51
Ціна на пальне підвищуватиметься поступово, починаючи з липня 2024 року
Уряд схвалив підвищення акцизів на пальне
22 березня, 17:32
Доходи Зеленського та членів його родини становили понад 12,4 млн грн
Зеленський показав свою декларацію за 2023 рік
29 березня, 20:49
Золото може зростати у ціні й надалі
Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters
1 квiтня, 15:56
Вибори відобразились на валютному курсі турецької ліри
Турецька ліра рекордно обвалилася після перемоги опозиції на виборах
1 квiтня, 12:38
Рибний ринок Норянчжин, Південна Корея
Чому росіяни тікають від мобілізації в Південну Корею: відверті історії чоловіків
5 квiтня, 20:00

Економіка

Ціна на золото злітає на новий рівень: у чому причина
Ціна на золото злітає на новий рівень: у чому причина
Скільки грошей отримає Україна від донорів? Соратник Зеленського оприлюднив графік
Скільки грошей отримає Україна від донорів? Соратник Зеленського оприлюднив графік
Скільки «Шахедів» у день виробляє Росія? Видання Welt попередило про небезпеку
Скільки «Шахедів» у день виробляє Росія? Видання Welt попередило про небезпеку
Столтенберг розповів, коли з’явиться фонд підтримки України на €100 млрд
Столтенберг розповів, коли з’явиться фонд підтримки України на €100 млрд
Мікрочипова війна США та Китаю у розпалі: постачання обладнання впало до мінімуму
Мікрочипова війна США та Китаю у розпалі: постачання обладнання впало до мінімуму
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8600
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
7451
Сенаторка пояснила, коли Конгрес США може схвалити фінансування для України
6542
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
6025
Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)
3954
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
3189
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua