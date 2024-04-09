Ціна на золото злітає на новий рівень: у чому причина

Спіраль «зарплата-ціни», пов'язана зі зростанням цін на нафту, буде дуже нагадувати Велику інфляцію 1970-х років

Ціни на золото можуть злетіти до 3500 доларів за унцію до кінця 2025 року, якщо інфляція почне зростати.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на прогноз президента Yardeni Research Еда Ярдені.

Голова Yardeni Research прогнозує, що до кінця наступного року ціни на золото можуть зрости до 3500 доларів або на 49%. Це пов'язано з тим, що інфляція може піти тим шляхом, яким вона пішла в 1970-х роках, коли ціни почали зростати по спіралі й золото подорожчало з 35 доларів за унцію до піка в 665 доларів за унцію.

«Ціна на золото злітає на новий високий рівень. Ще одна спіраль «зарплата-ціни», пов'язана зі зростанням цін на нафту, буде дуже нагадувати Велику інфляцію 1970-х років, коли ціна на золото злетіла до небес. За такого сценарію ціна на золото до 2025 року може скласти $3,000-$3,500 за унцію, що є реалістичною ціллю», - сказав Ярдені в записці для клієнтів.

Нагадаємо, у грудні 2023 року ціни на золото уже досягли нового рекорду – спотові ціни сягнули $2,1 тис. світовий ажіотаж на злитки, схоже, продовжиться і надалі.

Аналітики кажуть, що ціни на золото можуть досягти нових максимумів і залишитися вище рівня у $2 тис., посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара і можливе зниження процентних ставок.

Зазначається, що ціни на цей дорогоцінний метал зростають вже два місяці поспіль: ізраїльсько-палестинський конфлікт стимулює попит на золото як засіб захисту, а очікування зниження відсоткових ставок надають додаткову підтримку. Золото має тенденцію демонструвати хороші показники в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.