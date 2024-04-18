Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Безпрецедентне рішення: Данія закупить зброю для ЗСУ в українських виробників

Катерина Іванова
glavcom.ua
Безпрецедентне рішення: Данія закупить зброю для ЗСУ в українських виробників
Уряд Данії нещодавно оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 млрд крон (близько €295 млн)
фото з відкритих джерел

Голова Мінстратегпрому: Контракти для оборонної галузі – це важливий елемент економічної підтримки України

Данія ухвалила рішення про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників. Про це повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Це перше подібне рішення в історії, яке, за словами урядовця, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна наполегливо просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

«Українська оборонка вже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну. Спроможність українського ОПК становить близько 20 млрд доларів. При цьому Україна має лише 6 млрд доларів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні – бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту», – повідомив Камишін.

За його словами, оптимальний вихід з цієї ситуації – переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в українських зброярів.

«Так народився проєкт «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір – не по людям, а по цілим націям. Його мета – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн – і ми вдячні данському уряду і народу за лідерство», – заначив Камишін.

Голова Мінстратегпрому додав, що контракти для оборонної галузі – це важливий елемент економічної підтримки України.

Нагадаємо, уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 млрд крон (близько €295 млн). Гроші підуть на розвиток морського потенціалу ЗСУ, а також безпілотники та виробництво запчастин ракет.

«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», – заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

До слова, глава Міноборони Данії Поульсен повідомив, що Україні буде передано 19 винищувачів F-16.

Читайте також:

Теги: Олександр Камишін озброєння Україна Данія гроші Міноборони бюджет міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін гадає, що виглядає страшним і жорстоким, вимахуючи ядерною дубиною
Путін махає ядерною дубиною. Які будуть наслідки?
1 квiтня, 09:20
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці
Держзрада та виправдання агресії РФ. Прокуратура передала до суду справу Азарова
21 березня, 15:51
Екіпаж корабля Королівського флоту HMS Vengeance провів у субмарині більше 200 днів
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
28 березня, 12:44
Польща подвоїть свій внесок на чеську ініціативу з придбання боєприпасів для ЗСУ
Польща подвоїть свій внесок на снаряди для України
27 березня, 17:55
Перша леді України Олена Зеленська побажала принцесі Кейт Міддлтон одужання
Олена Зеленська підтримала Кейт Міддлтон після звістки про її хворобу
24 березня, 13:22
Євген Нищук – актор театру, кіно і дубляжу, народний артист України, двічі міністр культури
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
2 квiтня, 18:38
Полковник ЗСУ в запасі Петро Черник вважає, що партнери могли б надати більше зброї, адже проблем із нею в Заходу немає
Полковник ЗСУ відповів, як Україні виграти війну у 2024 році
31 березня, 09:39
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми
8 квiтня, 06:59
Сили оборони отримають 16 розвідувальних дронів Vector
Боєприпаси та безпілотники. Німеччина передала Україні нову допомогу
10 квiтня, 15:30

Економіка

Безпрецедентне рішення: Данія закупить зброю для ЗСУ в українських виробників
Безпрецедентне рішення: Данія закупить зброю для ЗСУ в українських виробників
Вперше за останні роки Китай скоротив обсяги експорту до Росії – Bloomberg
Вперше за останні роки Китай скоротив обсяги експорту до Росії – Bloomberg
Литва поновила закупки зерна в Росії
Литва поновила закупки зерна в Росії
Канада озвучила суму, яку готова витратити на потреби України у найближчі п'ять років
Канада озвучила суму, яку готова витратити на потреби України у найближчі п'ять років
Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом
Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом
Популярна спеція за вартістю наздогнала золото
Популярна спеція за вартістю наздогнала золото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
9901
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
9806
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
9222
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
8073
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
6453
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua