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Один з регіонів Росії надіслав для ЗСУ мільйони рублів: губернатор розлючений

Катерина Іванова
glavcom.ua
Один з регіонів Росії надіслав для ЗСУ мільйони рублів: губернатор розлючений
«Кожен повинен пам'ятати: переказав гроші – допоміг ворогу», – заявив обурений російський губернатор
фото: скріншот відео

Чиновник виступив із терміновим зверненням і заборонив переказувати гроші на ЗСУ

Губернатор Кемеровської області (Кузбасу) Сергій Цивільєв заявив, що мешканці регіону активно спонсорують ворога. Так, через шахрайство росіяни витрачають кошти на підтримку ЗСУ. Мовляв, вже перераховані мільйони рублів, тож це слід зупинити. Про це пише журналіст Денис Казанський.

За словами губернатора, усі ці трансакції здійснюються у рамках «атаки українських спецслужб».

«Нас щоденно, щохвилинно атакують українські спецслужби. З початку року шахраї змусили кузбасівців переказати на рахунки, з яких оплачують дрони та озброєння ЗСУ мільйони рублів. Обманюють всіх», – заявив Цивільєв.

Губернатор заявив, що «ці перекази фінансують ворога», тож їх нібито треба зупинити. Він закликав поширити цю інформацію на підприємствах та розповісти «вразливим» людям, зокрема пенсіонерам.

Нагадаємо, у Росії проти 57-річного священника Украї́нської греко-католицької церкви (УГКЦ) з Омська відкрили кримінальну справу за «реабілітацію нацизму» та «порушення права на свободу совісті та віросповідань» через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого.

До слова, російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження президента РФ Володимира Путіна. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери й навіть не впізнали його.

Білоруський пранкер вислав педагогам завдання нібито від регіонального відділення партії «Єдина Росія» із вимогою провести акцію до дня народження диктатора.

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Теги: росіяни озброєння гроші шахрайство

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