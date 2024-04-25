Один з регіонів Росії надіслав для ЗСУ мільйони рублів: губернатор розлючений

Чиновник виступив із терміновим зверненням і заборонив переказувати гроші на ЗСУ

Губернатор Кемеровської області (Кузбасу) Сергій Цивільєв заявив, що мешканці регіону активно спонсорують ворога. Так, через шахрайство росіяни витрачають кошти на підтримку ЗСУ. Мовляв, вже перераховані мільйони рублів, тож це слід зупинити. Про це пише журналіст Денис Казанський.

За словами губернатора, усі ці трансакції здійснюються у рамках «атаки українських спецслужб».

«Нас щоденно, щохвилинно атакують українські спецслужби. З початку року шахраї змусили кузбасівців переказати на рахунки, з яких оплачують дрони та озброєння ЗСУ мільйони рублів. Обманюють всіх», – заявив Цивільєв.

Губернатор заявив, що «ці перекази фінансують ворога», тож їх нібито треба зупинити. Він закликав поширити цю інформацію на підприємствах та розповісти «вразливим» людям, зокрема пенсіонерам.

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