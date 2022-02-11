У Берліні завершились переговори «нормандських» радників: перші подробиці
Переговори радників «нормандської четвірки» тривали майже дев'ять годин
Сьогодні, 11 лютого, завершилась зустріч радників «нормандської четвірки». Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулись у Берліні на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.
Переговори радників «нормандської четвірки» тривали майже дев'ять годин.
Зазначимо, російську делегацію на переговорах очолював заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Німецьку – радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер, французьку – радник президента Еммануель Бонн.
Представники України та Росії – керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак – проведуть окремі брифінги за підсумками зустрічі.
Присутні на місці українські та іноземні журналісти очікують на початок пресконференції глави української делегації, керівника адміністрації президента Андрія Єрмака, яка запланована в посольстві Україні в Берліні.
Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.
Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».
Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.
У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.