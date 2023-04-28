У бою загинув український журналіст і комунікаційник Олександр Бондаренко
На початку 2020 року Бондаренко випустив блог «Три правила антикризових комунікацій для президента Зеленського»
На фронті загинув український військовослужбовець і журналіст, співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко.
Про це повідомили у Національній спілці журналістів України.
«Загинув Саша Бондаренко… як зібрати докупи слова?? Такий щирий, інтелігентний, завзятий, жадібний до життя! Марафони, йога, запливи через Босфор. І всі проекти - в ріст! Він завжди рвався до найкрутіших вершин. Колись прийшов вперше в редакцію - на співбесіду, питаю: а яку планку собі ставиш?
Каже: хочу створити Тижневик, кращий за Факти тижня!)) Ми робили разом «Інсайдер». Потім він пішов на нові проекти. Залишилось останнє повідомлення в месенджері...Пішов.. Дякую, Сашо! За все. За зразок шляху. Ти Справжній», – написала у своєму Facebook телеведуча Оксана Соколова.
За яких обставин загинув Олександр Бондаренко наразі не повідомляється.
Втім, як вказано в публікації в Facebook української волонтерки, подруги загиблого Юлії Бєлінської, військовий загинув поблизу Кремінної на Луганщині. Однак, через деякий час пост було видалено.
Трагічну загибель Олександра Бондаренка на своїй сторінці у Facebook прокоментувала українська тележурналістка та політична діячка, народний депутат України, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді 9-го скликання Ірина Геращенко.
«Я не знала, що Sasha Bondarenko пішов на фронт.
Сьогодні прочитала, що він загинув. Ще один медійник, який тепер в небесному воїнстві. Ще одна світла людина, для якої принципи і патріотизм були не словами. Саша багато років працював в політичній журналістиці, ми перетиналися в парламенті, на заходах, на виборах, він був інтелігентною і високопрофесійною людиною. Як єзуїтськи ця страшна війна проїхалася по українській журналістиці.
Маємо десятки вбитих колег, які загинули, виконуючи професійні обовʼязки. І десятки тих, хто відклав мікрофони і камери, пішов в військомат , захищати країну.
Oleksandr Makhov, Саша Бондаренко, як же так… хто ж без вас триматиме планку в професії…
Найщиріші співчуття родині і близьким. Світлая памʼять тобі, Саша… Дуже, дуже сумно», – написала Ірина Геращенко.
Олександр Бондаренко – випускник Луганського національного університету за фахом «українська філологія». По закінченні навчання працював на Луганському кабельному телебаченні. Пізніше переїхав до Києва. У 2003-2004 роках працював на «Громадському радіо» . У 2005-му, коли його закрили, влаштувався на «Перший національний». В кінці року представляв телеканал у військово-тактичних змаганнях для журналістів «Один день в солдатах».
Вже у вересні 2011 року Бондаренко влаштувався на телеканал «Україна» журналістом департаменту інформаційного мовлення. Там він робив новини – для програм «Події» і «Події тижня».
Пʼять місяців, з січня по травень 2015-го, він працював головним редактором програми розслідувань «Інсайдер» на ICTV.
Влітку 2015 року політтехнолог Василь Самохвалов і комунікаційник Максим Саваневський запропонували Бондаренку перейти в їхню компанію PlusOne – на ринку комунікацій вона з 2011 року.
У серпні 2018 року PlusOne створила агентство стратегічних комунікацій та управління репутацією RMA (Reputation Management Agency). У новій структурі Бондаренко став керівником спецпроєктів.
На початку 2020 року Бондаренко випустив блог «Три правила антикризових комунікацій для президента Зеленського».
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