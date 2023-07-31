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Затоплені переходи, затримується транспорт: столицю накрила потужна злива (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затоплені переходи, затримується транспорт: столицю накрила потужна злива (відео)
Через негоду оголошений перший рівень небезпеки
фото ілюстративне

У Київській області найближчим часом там очікуються небезпечні метеорологічні явища

Сьогодні, 31 липня, столицю накрила потужна злива. Через потік води затримується рух громадського транспорту. Про це повідомляє «Київпастранс».

Як зазначили в компанії, через зливу затримується рух тролейбусів № 4, 5, 7, 8, 17 Берестейським проспектом в результаті скупчення води.

Також перехід на станції швидкісного трамвая «Політехнічна» заливає водою.

Водночас, в «Укргідрометцентрі» попередили мешканців Київської області, що найближчим часом там очікуються небезпечні метеорологічні явища. «Найближчим часом, зі збереженням до кінця доби 31 липня гроза. Перший рівень небезпеки», – уточнюють там.

Раніше повідомлялося, що сильна злива підтопила квартири у Чернівцях. 

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Теги: транспорт Київпастранс гроза відео

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