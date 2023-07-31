Затоплені переходи, затримується транспорт: столицю накрила потужна злива (відео)
У Київській області найближчим часом там очікуються небезпечні метеорологічні явища
Сьогодні, 31 липня, столицю накрила потужна злива. Через потік води затримується рух громадського транспорту. Про це повідомляє «Київпастранс».
Як зазначили в компанії, через зливу затримується рух тролейбусів № 4, 5, 7, 8, 17 Берестейським проспектом в результаті скупчення води.
Також перехід на станції швидкісного трамвая «Політехнічна» заливає водою.
Водночас, в «Укргідрометцентрі» попередили мешканців Київської області, що найближчим часом там очікуються небезпечні метеорологічні явища. «Найближчим часом, зі збереженням до кінця доби 31 липня гроза. Перший рівень небезпеки», – уточнюють там.
Раніше повідомлялося, що сильна злива підтопила квартири у Чернівцях.
Коментарі — 0