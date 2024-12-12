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У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
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У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Прогноз погоди на 12 грудня
фото: glavcom.ua

В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця

В Україні у четвер, 12 грудня, прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликі опади переважно у вигляді снігу. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На півдні та сході країни синоптики прогнозують помірний дощ з мокрим снігом, у більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу. Вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця. Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +1 до -4°С.

Прогноз погоди на 12 грудня
Прогноз погоди на 12 грудня
фото: Укргідрометцентр

У Київській області передбачається хмарна погода, вночі невеликий сніг, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Температура по області вночі та вдень коливатиметься від +1 до -4°С.

У Києві вночі та вдень температура повітря становитиме -1-3°С.

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Теги: прогноз погоди Київ Київщина Україна снігопад повітря погода

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