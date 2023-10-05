У двох містах України пролунали вибухи
Про вибухи повідомляють у Миргороді та Кропивницькому
У Миргороді та Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у низці областей. Під загрозою опинилися Сумська, Чернігівська, Харківська, Полтавська, Кіровоградська області.
Станом на 2:03 карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, в яких зберігається небезпека, варто пройти в укриття.
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