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Падіння уламків російського дрона: Румунія терміново викликала повіреного РФ «на килим»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Падіння уламків російського дрона: Румунія терміново викликала повіреного РФ «на килим»
фото з відкритих джерел

Інформація про інцидент з уламками дрона «Шахед» вже була передана НАТО, і ведуться консультації з союзниками в Альянсі

Міністерство закордонних справ Румунії прийняло рішення знову викликати голову російської дипломатичної місії після того, як в країні були знайдені уламки дрону-камікадзе під назвою «Шахед». Про це йдеться в заяві МЗС Румунії, повідомляє Digi 24.

Відомство підкреслює, що це ще один акт протесту проти порушень повітряного простору Румунії російськими дронами.

«Міністерство закордонних справ рішуче закликає покласти край неодноразовим нападам на українське населення та цивільну інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку Російської Федерації ситуації з безпекою», - додають у МЗС.

Також наголошується, що інформація про інцидент з уламками дрона «Шахед» вже була передана НАТО, і ведуться консультації з союзниками в Альянсі.

У відомстві також підкреслюють, що голову дипломатичної місії Російської Федерації буде негайно викликано на дипломатичну зустріч.

Раніше повідомлялося, що після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія.

Нагадаємо, румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.

Теги: населення укриття Румунія

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