Вибухи в Одесі та Харкові, атака безпілотників на РФ: головне за ніч

У ніч проти 17 вересня безпілотники атакували Москву та Орловську область РФ

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про діяльність систем протиповітряної оборони внаслідок останнього нападу безпілотника, який нібито летів атакувати Москву. У ніч проти 17 вересня в Орловській області РФ загорілась нафтобаза після атаки безпілотника. На світанку 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. У Харкові у ніч проти 17 вересня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 17 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в Одесі та Харкові

У Харкові у ніч проти 17 вересня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляють голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові почали лунати невдовзі після сигналів про загрозу ворожих повітряних атак.

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Як повідомляють місцеві мешканці, було зафіксовано щонайменше чотири вибухи.

На світанку 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».



Видання повідомило про один вибух близько 06:07. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.

Лавров візьме участь у засіданні Радбезу ООН

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Сергій Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому Україні, на якому, можливо, також буде присутній президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в коментарі пропагандистському агентству «РИА Новости».

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Небензя заявив, що Лавров братиме участь у засіданні та оцінив як «нульовий» «вихлоп» від цього засідання.

«Це буде чергове «шоу», головна роль у якому відводиться українському президенту, сказав Небензя», – йдеться у повідомленні.

Генерал Міллі розповів, чи допоможуть Росії снаряди КНДР у війні проти України

Північна Корея, ймовірно, збільшить обсяг постачання артилерійських боєприпасів з Росії для використання в війні проти України. Однак важко сказати, наскільки це може вплинути на поточну ситуацію. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає The Guardian.

Міллі зазначив, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.

«Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього. Я сумніваюся, що вона буде вирішальною», – цитує Міллі видання The Guardian.

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В Орловській області РФ безпілотник атакував та пошкодив нафтобазу

У ніч проти 17 вересня в Орловській області РФ загорілась нафтобаза після атаки безпілотника. Про це інформують росЗМІ.

«ЗСУ спробували атакувати й Орловську область. За наявною інформацією внаслідок падіння дрона пошкоджено нафтобазу», – йдеться у повідомленні росЗМІ.

Пізніше представники МНС повідомили, що вогонь у резервуарі з паливом у місті Орел було успішно ліквідовано.

Попередньо, спалахнув резервуар компанії «Орелнафтопродукт» на Семінарській вулиці міста.

Кім Чен Ин провів зустріч з Шойгу

Лідер Північної Кореї, Кім Чен Ин, зустрівся з міністром оборони Росії, Сергієм Шойгу, у рамках своєї поїздки по Далекому Сходу Російської Федерації. Під час цієї зустрічі вони обговорили питання щодо посилення військової співпраці між обома країнами. Про це повідомляє KCNA.

Під час переговорів вони обмінялись «конструктивними думками щодо практичних питань стосовно подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації».

Також було досягнуто угоди про збільшення «співробітництва та взаємодії» між збройними силами обох країн, а також у галузях національної оборони та безпеки.

Сенатори США закликали Байдена негайно передати Україні Atacms

Четверо сенаторів від Республіканської партії закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена негайно надати Україні ракети Atacms. Про це йдеться в листі сенаторів.

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«Ми звертаємося до Вас із наполегливим проханням негайно відправити на Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (Atacms). Подальша затримка тільки ще більше підірве інтереси національної безпеки США і продовжить цей конфлікт», – ідеться в листі сенатора Роджера Вікера, Тома Коттона, Сюзани Коллінз і Ліндсі Грем.

Вони акцентують на тому, що надання Україні ракет Atacms дозволить завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої Росією України.

Атака безпілотників на Москву

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про діяльність систем протиповітряної оборони внаслідок останнього нападу безпілотника, який нібито летів атакувати Москву. Місцева влада говорить про збиття дрона в міському окрузі Істра. Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

У відомстві країни-агресора звинуватили Україну у цьому нападі.

Згідно з інформацією московської мерії, нібито за допомогою засобів протиповітряної оборони була відбита атака безпілотника у міському окрузі Істра.

Перед цим у всіх московських аеропортах вводили план «Килим», що пов'язаний із виявленням у регіоні невідомих повітряних об'єктів (наприклад, БПЛА).