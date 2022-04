У Франції після оголошення результатів виборів розпочалися протести

На площі Шатле у Парижі деякі учасники акції протесту також вступають у сутички з поліцією, яка застосовує сльозогінний газ

У Франції розпочалися акції протесту проти підсумків президентських виборів.

Зокрема, мітинги проходять у комуні Ренн, учасники якого підпалили імпровізовану барикаду з дерев'яних меблів та сміттєвих баків, а потім вступили у протистояння із правоохоронцями.

#Lyon HAPPENING NOW #France a war is starting, because people know is the 2nd time deep state installed #Macron but he did not win. pic.twitter.com/8sfsMm37qQ — Luna.Unfiltered.&.Unbiased (@MagaNoctis) April 24, 2022

Протестний марш проходить і у Тулузі. Протестувальники з транспарантом, на якому написано «Ні Макрон, ні Ле Пен – революція!» кричать, що «не підкоряться» та закликають усіх вставати на боротьбу проти результатів виборів.

На площі Шатле у Парижі деякі учасники акції протесту також вступають у сутички з поліцією, яка застосовує сльозогінний газ.

HAPPENING NOW IN FRANCE! #Paris #Macron Again, Macron got installed as President. Majority knows he did not win. They pulled a "biden" on France ???? pic.twitter.com/LQV0MVsOOp — Luna.Unfiltered.&.Unbiased (@MagaNoctis) April 24, 2022

Поліція намагалася розігнати натовп, що складається здебільшого з молодих людей, які зібралися в центральному районі Шатле. Зокрема, протестувальники зібралися біля знаменитого французького монумента Республіці. Молоді люди вигукували гасла як проти Макрона, і проти Ле Пен. Дехто навіть заліз на пам'ятник, щоб написати політичні гасла.

24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів.

Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.

