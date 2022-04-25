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    У Франції після оголошення результатів виборів розпочалися протести

    У містах Франції розпочалися протести проти підсумків президентських виборів - У Франції після оголошення результатів виборів розпочалися протести
    У містах Франції розпочалися протести проти підсумків президентських виборів
    фото

    На площі Шатле у Парижі деякі учасники акції протесту також вступають у сутички з поліцією, яка застосовує сльозогінний газ

    У Франції розпочалися акції протесту проти підсумків президентських виборів.

    Зокрема, мітинги проходять у комуні Ренн, учасники якого підпалили імпровізовану барикаду з дерев'яних меблів та сміттєвих баків, а потім вступили у протистояння із правоохоронцями.

    Протестний марш проходить і у Тулузі. Протестувальники з транспарантом, на якому написано «Ні Макрон, ні Ле Пен – революція!» кричать, що «не підкоряться» та закликають усіх вставати на боротьбу проти результатів виборів.

    На площі Шатле у Парижі деякі учасники акції протесту також вступають у сутички з поліцією, яка застосовує сльозогінний газ.

    Поліція намагалася розігнати натовп, що складається здебільшого з молодих людей, які зібралися в центральному районі Шатле. Зокрема, протестувальники зібралися біля знаменитого французького монумента Республіці. Молоді люди вигукували гасла як проти Макрона, і проти Ле Пен. Дехто навіть заліз на пам'ятник, щоб написати політичні гасла.

    24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів.

    Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

    Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.

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    Теги: росія окупанти НАТО вибори війна Україна Марін Ле Пен Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    У Франції після оголошення результатів виборів розпочалися протести