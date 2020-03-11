У Грузії коронавірусом вперше заразилася дитина



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12-річний хлопчик є племінником жінки, яка повернулася з Італії з коронавірусом

У Грузії вперше коронавірусну інфекцію виявили у підлітка - 12-річного хлопчика.

Про це повідомляє News Tbilisi.

Директор Тбіліської інфекційної лікарні Тенгіз Церцвадзе повідомив, що підліток, у якого підтвердився коронавірус, був у групі з п'яти осіб, які перебували в самоізоляції з-за контакту з пацієнтом, що прибули з Італії.

За даними грузинських ЗМІ, підліток є племінником жінки, яка заразилася коронавірусом під час поїздки в Італію.

Також разом з цією жінкою в Італії перебувала мати підлітка. Близькі цієї жінки - сім'я з п'яти осіб. Їх теж ізолювали.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Як повідомлялося, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

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