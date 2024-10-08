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«Рік, як вас немає»: Донька Ніни Матвієнко розчулила зверненням до покійної матері

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Тоня Матвієнко розповіла, що змінилося за рік життя без мами
фото з відкритих джерел

Народна артистка України Ніна Матвієнко відійшла у вічність 8 жовтня 2023 року

Співачка Тоня Матвієнко вшанувала пам'ять своєї покійної матері – легендарної артистки Ніни Матвієнко. У роковини смерті донька написала зворушливий допис, у якому звернулася до рідної матері.

«Вже рік, як вас немає… Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я взнала, що почалася війна. Спустошена та вичевлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю що, таке втрата і знаю, що таке цінувати. Я не могла ходити на кладовище і не прибирала ваші дома речі. Спочатку не хотілося ніде зʼявлятися, бо люди згадували вас, а для мене це було як по живому», – написала Тоня Матвієнко.

Співачка пригадала, що трапилося у житті її родини за цей рік.

«У нас все добре. Вам президент посмертно відзначив нагородою «Національна легенда України», а Нінусик заспівала вперше зі мною на сцені. Уляна заснувала свій проєкт, щаслива з Юрою. Арсен затіяв дома ремонт, вам би точно сподобалася ванна.
Дуже скучила. Любимо, поважаємо і, звичайно, слухаємо. P.s. Сьогодні всі зустрічаємося у тьоті Валі. А ще, я зроблю концерт памʼяті, як Ви мені сказали уві сні!» – підсумувала Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Арсен Мірзоян назвав причину смерті Ніни Матвієнко.

Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.

До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.

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Теги: Ніна Матвієнко Тоня Матвієнко кладовище концерт президент ремонт війна

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