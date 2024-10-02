Мустафа Найєм знайшов нову роботу

Колишній очільник Державного агентства відновлення заявив, що завершив роботу у державній службі

Ексголова Державного агентства відновлення Мустафа Найєм став старшим радником з питань боротьби з корупцією та відновлення інфраструктури у Promoting Integrity in the Public Sector Activity. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Проєкт фінансується урядами США та Великої Британії і спрямований на підвищення спроможності державних антикорупційних органів, зміцнення механізмів запобігання корупції в органах місцевого самоврядування та впровадження стандартів прозорості та підзвітності в процесі відновлення інфраструктури.

За словами Найєма, на новій посаді він займатиметься розробкою та впровадженні ефективних механізмів боротьби з корупцією, забезпеченні прозорості у відновленні інфраструктури та підвищенні спроможності державних і місцевих органів влади.

«Важливо. Я не переслідую політичних інтересів не керуюсь власними уподобаннями. Державні органи – це не персоналії їх керівників, а у першу чергу інституції, які повинні функціонувати ефективно, незалежно від політичної кон’юнктури або особистих уподобань. Я хочу і буду допомагати та підтримувати усіх, хто залишився і працює на державній службі через власний вибір та переконання», – зауважив він.

Нагадаємо, 4 серпня 2021 року уряд призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури, а у січні 2023 року головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів було призначено Мустафу Найєма.

До слова, 18 червня Кабінет міністрів звільнив Мустафу Найєма із посади голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.