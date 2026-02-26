У Харкові через обстріл РФ є руйнування, перебито газопровід, виникли пожежі

Російські окупанти вдарили по Харкову ударними дронами типу «шахед» та балістичними ракетами

Інформація щодо постраждалих уточнюється

У ніч на 26 лютого російські окупанти вдарили по Харкову ударними дронами типу «шахед» та балістичними ракетами. Під обстріл потрапили Київський, Слобідський та Шевченківський райони. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

«Внаслідок влучань двох балістичних ракет та групи БпЛА типу «Шахед» по Київському та Шевченківському районах міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж, перебито газопровід», – написав Терехов.

Також повідомляється, що є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. Водночас у Слобідському районі на місці ворожого удару пожежа.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя. Унаслідок російської атаки постраждала щонайменше одна людина. У місті через російський обстріл постраждали торгівельні центри. Також загорілись декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. В одній із квартир заблоковано людину.

Варто зазначити, що в Кривому Розі російський ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Також вибухи пролунали у Києві та області. Російські терористи вдарили по регіону балістичними ракетами та дронами.