Убивство Ірини Фаріон: суд продовжив арешт обвинуваченому

Зінченко попросив суд змінити запобіжний захід на більш м'який

У Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання у справі В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Суд продовжив йому запобіжний захід – арешт без права внесення застави на 60 діб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Засідання стартувало об 11:00. Суд ухвалюватиме рішення щодо продовження запобіжного заходу для обвинуваченого, адже строк дії попереднього завершується 9 березня.

В'ячеслав Зінченко заявив, що обрання найжорсткішого запобіжного заходу – неправильне рішення і несправедливе. Він попросив суд змінити запобіжний захід на більш м'який, а саме цілодобовий домашній арешт.

Раніше «Главком» писав про те, що з’явилися нові докази вини Зінченка. Про це стало відомо на черговому слуханні у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Центральним моментом засідання стали результати одорологічної експертизи, що вказують на можливу причетність обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.